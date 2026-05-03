Boca vence a Central Córdoba, pero Estudiantes se adueña de la zona

Boca Juniors se quedó con las ganas de apropiarse de la cima de la Zona A para poder definir siempre de local en los playoffs del Torneo Apertura. En la última fecha de la fase regular, el “Xeneize” superó 2-1 a domicilio a Central Córdoba el sábado, pero la posterior victoria por 2-0 de Estudiantes de La Plata en su visita a Platense lo privó del sitial de privilegio.

El conjunto de Claudio Úbeda quedó relegado al segundo puesto de la zona, del que no será despojado salvo que el “tercero en discordia”, Vélez Sarsfield, se imponga en casa el lunes por siete o más goles a Newell ’s Old Boys.

Caso contrario, el equipo auriazul como mínimo jugará en La Bombonera sus partidos de octavos y cuartos, siempre que avance a esta fase. La localía en una eventual semifinal dependerá de la ubicación de su rival. Y la final del torneo se jugará en cancha neutral.

Además, Independiente se aseguró la clasificación y el quinto puesto en la Zona A al vencer 2-1 como visitante en el clásico frente a San Lorenzo, que pese a la caída también se metió en octavos de final.

Boca festejó en Santiago del Estero gracias a una ráfaga: Alan Velasco marcó a los 43 minutos y Milton Giménez duplicó la ventaja ciento veinte segundos después. El “Ferroviario” descontó a los 56 con un tanto del uruguayo Michael Santos.

De esta forma, el “Xeneize” dejó atrás la derrota 1-0 sufrida en la semana ante Cruzeiro en la ciudad de Belo Horizonte, por la Copa Libertadores.

Úbeda, tal como lo venía haciendo en el torneo local, frente a Central Córdoba dispuso de una alineación totalmente alternativa, cuidando piernas para la visita del martes a Barcelona en Guayaquil por la cuarta fecha de la fase de grupos del torneo continental.

Y la apuesta le salió bien al entrenador “xeneize”. Sin brillar, dominó en la primera etapa y cuando su rival había comenzado a inquietar, encontró la ventaja con un remate de Velasco que se desvió en un hombre local y de inmediato amplió con un desborde seguido de centro de Exequiel Zeballos para que Giménez empujara la pelota al gol debajo del arco.

En el complemento, el equipo dirigido por Lucas Pusineri reaccionó y descontó merecidamente, a través de Santos, a quien el arquero Leandro Brey le negó más tarde el empate. Boca estuvo muy cerca de convertir el tercero, con el uruguayo Miguel Merentiel, esta vez sustituto, quien desperdició dos chances clarísimas ante el portero Alan Aguerre.

“Me quedé con el sabor amargo de no haber definido el partido antes”, declaró Úbeda, autocrítico.

San Lorenzo llevaba nueve partidos por toda competencia sin perder, pero en la última fecha de la fase inicial se terminó el invicto del entrenador Gustavo Álvarez: en el Nuevo Gasómetro, Independiente celebró con tantos del uruguayo Matías Abaldo y del chileno Maximiliano Gutiérrez. El “Cuervo”, que terminó con diez por la expulsión de Alexis Cuello, descontó por intermedio de Ezequiel Herrera.

Cuando el entrenador uruguayo Alexander Medina movió el banco en el complemento, Estudiantes mejoró y se impuso 2-0 a Platense, con tantos de Alexis “Pucho” Castro y Lucas Alario, en ambos casos con el trascendental aporte del colombiano Edwuin Cetré, quien posteriormente salió lesionado.

De esta forma, el “Pincha” –que tras igualar 1-1 con Flamengo en la Libertadores esta próxima semana visitará a FC Cusco- se apropió de la Zona A, con 31 puntos, uno más que Boca.

El agónico empate 1-1 conseguido por Unión en casa ante Talleres dejó al equipo de Santa Fe en el octavo lugar de la Zona A, a la espera de que Defensa y Justicia no venza el lunes en su visita a Gimnasia de Mendoza y de que Instituto no golee por siete o más goles como visitante al débil Estudiantes de Río Cuarto.

En otros cotejos correspondientes a la 9na. fecha –última de la fase de grupos y en su momento postergada por una medida de fuerza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Lanús –ya clasificado- y Riestra igualaron en cero, mientras que por la Zona B, Banfield derrotó 2-1 como visitante a un Barracas Central que ahora aguarda por otros resultados para saber si se mete o no en playoffs.