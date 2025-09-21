Mellizos frenan racha de diez victorias de Guardianes y evitan empate por liderato de la AL Central

Brooks Lee conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, el bateador emergente Royce Lewis logró un cuadrangular de tres carreras en la séptima y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 6-2 a los Guardianes para poner fin a la racha de diez victorias consecutivas de Cleveland.

Los Guardianes perdieron por cuarta vez en 20 juegos y desaprovecharon la oportunidad de igualar a Detroit en la División Central de la Liga Americana después de que los Bravos completaran una barrida sobre los Tigres con una victoria de 6-2. Cleveland recibirá a Detroit para tres juegos a partir del martes.

Minnesota, que nunca lideró y fue superado 20-2 al perder los primeros tres juegos de la serie, tomó una ventaja de 3-dos cuando Lee recibió al relevista Matt Festa (5-4) con su 16º jonrón.

Tim Herrin salió después de permitir sencillos con dos outs a Kody Clemens y Austin Martin en la séptima, y Lewis recibió a Hunter Gaddis con su 13º jonrón para una ventaja de cuatro carreras.

Woods Richardson permitió dos carreras en tres hits en una apertura de cinco entradas. Kody Funderburk (4-1) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria.

Cleveland (84-72) ganó nueve de 13 juegos contra Minnesota (67-89) esta temporada.

Por los Guardianes, el dominicano José Ramírez de 4-1. El venezolano Brayan Rocchio de 3-1.

Por los Mellizos, el venezolano Jhonny Pereda de 4-2.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes