Ha-Seong Kim conecta un jonrón y remolca dos carreras en la victoria 6-2 de Bravos ante Tigres

Ha-Seong Kim conectó un jonrón e impulsó dos carreras y los Bravos de Atlanta ganaron su octavo juego consecutivo al superar el domingo 6-2 a unos decaídos Tigres de Detroit.

Los Tigres terminaron 0-6 su última serie en casa de la temporada, perdiendo por un marcador combinado de 36-14. Tienen nueve derrotas en sus últimos diez juegos y su ventaja en la División Central de la Liga Americana se ha reducido a un juego sobre los Guardianes de Cleveland.

Spencer Strider (7-13) lanzó cinco entradas sin permitir carreras, permitiendo seis hits y tres bases por bolas ponchando a seis. Seis relevistas de Atlanta terminaron el juego.

Casey Mize (14-6) permitió tres carreras en cinco hits y tres bases por bolas en cinco episodios y dos tercios.

Los Bravos anotaron una carrera en tres entradas consecutivas —de la tercera a la quinta— y los Tigres no pudieron conseguir el hit clave que necesitaban.

Tanner Rainey debutó con los Tigres al comenzar la novena entrada de tres carreras de Atlanta. Permitió dos bases por bolas y un doble impulsor sin conseguir un out. Paul Sewald lo relevó con el marcador en 4-0 y permitió un elevado de sacrificio y un doble impulsor.

El juego se retrasó 27 minutos por lluvia durante el descanso de la séptima entrada.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-2 con una anotada y una remolcada. Los dominicanos Marcell Ozuna de 4-0, Vidal Bruján de 3-2 con una anotada.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-2 con una anotada y una remolcada. El dominicano Wenceel Pérez de 4-0. El puertorriqueño Javier Báez de 2-0.

