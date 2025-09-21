Story pega sencillo decisivo en la 9ª y Medias Rojas vencen 6-3 a Rays para seguir en la lucha

Trevor Story conectó un sencillo que rompió el empate en una novena entrada de tres carreras y los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado 6-3 a los Rays de Tampa Bay para mantenerse en la apretada carrera por los playoffs de la Liga Americana.

Boston se mantuvo dos juegos detrás de los Yankees de Nueva York en la pugna por el primer comodín de la Liga Americana y está un juego por delante de Cleveland y Houston dentro de la contienda en pos del segundo de esos tres pasajes.

Tampa Bay ha perdido cuatro series consecutivas y ocho juegos seguidos contra los Medias Rojas.

El antesalista dominicano de los Rays, Junior Caminero, cometió su segundo error del juego en la novena. Ceddanne Rafaela llegó a la intermedia cuando Caminero no pudo controlar un rodado.

Luego, vino el sencillo de ventaja conectado por Story contra Jesse Scholtens (0-1).

Masataka Yoshida añadió una carrera de seguro con un sencillo, y Romy González impulsó otra con un elevado de sacrificio.

Alex Bregman y Yoshida pegaron dos imparables y remolcaron una carrera cada uno. Nathaniel Lowe añadió un elevado de sacrificio.

Garrett Whitlock (7-3) trabajó una octava entrada en blanco para llevarse la victoria. El cubano Aroldis Chapman consiguió su 31er salvamento.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 4-1 con una anotada. El venezolano Carlos Narváez de 4-0.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 3-2 con una empujada. Los dominicanos Caminero de 3-0, Christopher Morel de 4-0.

