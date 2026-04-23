Hit de Swanson en extrainnings da a Cubs triunfo 8-7 ante Filis que hilan 9 derrotas

Dansby Swanson conectó su primer hit para dejar en el terreno en cinco años, y los Cachorros de Chicago se recuperaron de un par de ventajas desperdiciadas para vencer a el jueves por 8-7 a Filadelfia en 10 entradas el jueves, para su novena victoria consecutiva y la novena derrota seguida de los Filis.

Chicago ganaba 6-2 antes de que Filadelfia se acercara con tres carreras en la séptima. El bateador emergente panameño Edmundo Sosa conectó un sencillo del empate ante Jacob Webb en la octava, Seiya Suzuki puso de nuevo al frente a Chicago 7-6 cuando pegó un jonrón contra Brad Keller en la parte baja, y el bateador emergente cubano Adolis García volvió a empatar el marcador cuando la sacó ante Caleb Theilbar en la novena.

El sencillo de Swanson al jardín contrario, con un out, hacia el derecho-central ante Tanner Banks (0-2) impulsó desde tercera al corredor automático Ian Happ para el primer hit de Swanson para dejar en el terreno con los Cubs, dándole la victoria al mexicano Javier Assad (2-1).

El abridor dominicano de los Cubs, Edward Cabrera, permitió cinco carreras —tres limpias— y cinco hits en siete entradas.

El también dominicano Christopher Sánchez permitió seis carreras y 13 hits en 5 1/3 entradas.

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