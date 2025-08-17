Dansby Swanson brilla y los Cachorros superan 4-3 a Piratas

Dansby Swanson conectó un elevado de sacrificio para desempatar el juego en la octava entrada, y los Cachorros de Chicago vencieron el domingo 4-3 a los Piratas de Pittsburgh en el juego decisivo de la serie.

Pete Crow-Armstrong e Ian Happ tuvieron cada uno dos hits para Chicago, que había perdido cuatro de cinco antes de ganar 3-1 el sábado.

Lo que sigue para los Cachorros es una serie de cinco juegos contra Milwaukee, líder de las Grandes Ligas, comenzando con una doble cartelera dividida el lunes en el Wrigley Field. Los Cachorros están a ocho juegos de los Cerveceros en la División Central de la Liga Nacional.

Chicago tenía corredores en segunda y tercera con un out en la octava cuando Isaac Mattson (3-2) otorgó una base por bolas intencional a Nico Hoerner. Swanson siguió con un elevado al jardín derecho, impulsando a Carson Kelly.

Caleb Thielbar (3-3) consiguió un out para llevarse la victoria, y Andrew Kittredge lanzó una novena entrada perfecta para su primer salvamento.

Pittsburgh estaba detrás 2-1 antes de que Joey Bart conectara un doble de dos carreras en la sexta. Un sencillo con dos outs de Ronny Simon puso corredores en las esquinas, pero Ben Brown escapó del aprieto cuando Spencer Horwitz rodó a segunda.

Chicago empató a tres con un sencillo de bloop de Carson Kelly en la parte baja, impulsando a Seiya Suzuki. Los Cachorros tenían las bases llenas con dos outs, pero Swanson elevó al jardín derecho para el último out de la entrada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes