Rave reemplaza a Pasquantino y brilla en la victoria de Reales, 6-2 sobre Medias Blancas

John Rave conectó un jonrón como susituto del convaleciente Vinnie Pasquantino y los Reales de Kansas City vencieron el sábado 6-2 a los Medias Blancas de Chicago para rebasar la marca de .500 por primera vez desde el 10 de junio.

Pasquantino se marchó en la primera entrada debido a una enfermedad relacionada con el calor. La temperatura al inicio del juego era de 94 grados Fahrenheit (34 Celsius), con una humedad superior al 50%. Nick Loftin se movió a la primera base, y Rave reemplazó a Loftin en el jardín izquierdo.

Michael Lorenzen hizo su primera apertura para Kansas City desde el 6 de julio. Permitió tres hits en cuatro entradas sin carreras.

Daniel Lynch IV (5-2) fue el ganador.

Mike Yastrzemski abrió la primera entrada con un jonrón ante Sean Burke (4-10). Los Reales añadieron una carrera sucia en la segunda, y Rave puso la pizarra 3-0 en la tercera con su cuarto jonrón.

En la quinta, Rave conectó un sencillo y anotó con un doble de dos carreras del venezolano Maikel García. Loftin bateó un sencillo impulsor en la sexta.

Andrew Benintendi conectó un doble de dos carreras por Chicago en la octava.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 3-1. Los cubanos Luis Robert Jr. de 3-1 con una anotada, Miguel Vargas de 4-1, Édgar Quero de 1-1.

Por los Reales, los venezolanos García de 4-1 con dos impulsadas, Salvador Pérez de 4-0.

