Ecuador quiere seguir sufriendo 'tensión' de eliminatorias en fogueo para el Mundial dice técnico

Ecuador busca seguir experimentando la “tensión” que enfrentaba en las eliminatorias durante los próximos encuentros de preparación al Mundial, en los que buscará el triunfo ante cualquier rival, aseveró el jueves el técnico Sebastián Beccacece.

“Vamos a jugar con selecciones muy fuertes y nosotros queremos ganarles", aseguró en rueda de prensa. "Para eso nos estamos preparando, para eso todo lo que estamos haciendo”.

El estratega indicó que para cumplir los objetivos, el desafío “es llevar a los futbolistas al nivel de tensión con el que juegan una clasificatoria”.

Argumentó que esos partidos amistosos darán “información para llegar de la mejor manera al Mundial ", porque si se aspira “a ganar y llegar más lejos, tiene que estar preparado para enfrentar a cualquier rival”.

"Uno nunca elige un rival” en un certamen mundialista, consideró el técnico argentino..

La Tri alcanzó el mes pasado el segundo lugar de la clasificación de la difícil zona sudamericana con 29 puntos, sólo por detrás de Argentina, que sumó 38.

Entre los partidos de preparación de Ecuador hacia el Mundial del próximo año, el quinto de su historia, figura inicialmente uno contra Estados Unidos el 10 de octubre en Austin. Cuatro días más tarde encarará a México, en Guadalajara y en noviembre espera el cotejo con Nueza Zelanda. Además, además están pactados otros tres encuentros.

“Son cotejos muy importantes”, destacó, Beccacece, quien advirtió que “no hay motivo para bajar la guardia" por haber clasificado en segundo lugar.

"Al contrario, hay que subirla, eso es lo que estamos preparando”, dijo.

“Tengo que estar preparado con mis futbolistas para afrontar lo que toca... queremos ganar por un tema de ambición y estar arriba y ver a Ecuador lo más arriba”.

Añadió que para los jugadores no será sencillo “va a demandar de mucho amor propio” sacrificio, dedicación y esfuerzo.

Aunque el técnico ha enfrentado cierta resistencia entre la afición y la prensa, por polémicas decisiones en la convocatoria de jugadores, anticipó: “vamos a hacer nuestro mejor mundial”.

"También quiero ganar el Mundial, también quiero hacer el mejor Mundial de la historia”, enfatizó

Beccacece llegó en agosto del 2024 en reemplazo del español Félix Sánchez, quien renunció a la selección después de la Copa América, en medio de críticas de la afición.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes