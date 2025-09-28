McIlroy responde en Copa Ryder: manda callar al público antes de enviarlo a casa

Unas seis horas después de que Rory McIlroy se dirigió a una fila de espectadores que lo abucheaban fuera de las cuerdas y profirió una palabra altisonante para exigirles que se callaran, el norirlandés seguramente disfrutó lo que pudo ver en la Copa Ryder.

Eran cientos de personas que habían pagado 750 dólares o más por el boleto más codiciado de la ciudad, y que ahora se marchaban en masa mientras él caminaba por el fairway del hoyo 18.

Esos aficionados no estaban de humor para ver cómo McIlroy sellaba su segunda victoria de un sábado tenso y tóxico en Bethpage Black. Fue un día en que los organizadores del torneo trajeron personal adicional de seguridad para McIlroy y otros, mientras mostraban en la pantalla gigante recordatorios sobre su política de "tolerancia cero" a la mala conducta de los fanáticos.

Muchos de ellos la emprendieron contra uno de los mejores golfistas del mundo, a quien convirtieron en una especie de costal de boxeo al que nunca pudieron derribar.

"Cuando juegas una Copa Ryder fuera de casa, es realmente desafiante", dijo McIlroy. "La gente puede juzgar por sí misma si se pasó de la raya o no. Estoy orgulloso de que hayamos podido ganar con lo que tuvimos que pasar".

Con la ayuda de los tres puntos y medio de McIlroy en sus primeros cuatro partidos, Europa prácticamente aseguró la edición 2025 de un evento que parece volverse más explosivo cada año.

Los europeos cerraron con una ventaja de 11 1/2 a cuatro 1/2. Necesitan sólo dos puntos y medio de 12 en los individuales del domingo para capturar su primera copa en terreno contrario desde 2014.

El momento que reflejó en lo que se ha convertido este duelo de 2025 —una paliza europea frente a una multitud neoyorquina encendida que se redujo a lanzar insultos a los otros en lugar de animar a los suyos— ocurrió durante el primer partido de McIlroy.

Parado en el rough del hoyo 16, McIlroy evaluó su tiro, luego se dio la vuelta de forma abrupta y usó la palabrota para decirle a los fanáticos que se callaran. Clavó el tiro a cinco pies, apenas más que un golpe para su compañero Tommy Fleetwood, y cerró la victoria por tres y dos sobre Harris English y Collin Morikawa.

"No me importa que nos ataquen", dijo McIlroy después. "Eso es de esperar. Quiero decir, eso es lo que es una Ryder fuera de casa. Siempre que lo sigan haciendo mientras estás sobre la bola y tratando de hacer tu tiro, eso es lo difícil".

La noticia de esa confrontación se difundió rápidamente.

Su segundo partido, en el que McIlroy se emparejó con Shane Lowry para una victoria por dos arriba sobre Justin Thomas y Cameron Young, fue un popurrí de celebraciones exageradas y llenas de improperios, rematadas por un flujo constante de insultos y cánticos de “¡Roryyy!” provenientes de cada rincón del campo de golf.

Cuando McIlroy se preparaba para un putt en el hoyo seis, los insultos se volvieron tan intensos que se apartó y, en medio de un coro de abucheos, le dijo al oficial de reglas que no haría el putt "hasta que se callaran". Lo hicieron. Luego, él lo hizo.

Y embocó un putt de 11 pies para empatar el hoyo después de que Young había dejado su tiro de aproximación a dos pies.

"Fue ruidoso. Fue estruendoso. Lo que considero cruzar la línea son los insultos personales y hacer sonidos cuando estás tratando de golpear en sus swings o muy cerca de cuando estás tratando de entrar en tus rutinas", dijo el capitán europeo Luke Donald.

Hacia el final de la ronda, se escuchó fanático gritar: "¡No eres tan bueno, Rory!"

McIlroy respondió con un nuevo giro en un tema que dominó este día: "Soy... bueno".

Y de nuevo aquí intercaló un insulto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.