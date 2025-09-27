Azulejos vencen 5-1 a Rays y llegan al último día en la cima del Este de la Americana

Trey Yesavage recetó cinco ponches durante el mismo número de entradas en blanco para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, el mexicano Alejandro Kirk conectó un jonrón y los Azulejos de Toronto se mantuvieron en la cima del Este de la Liga Americana, al vencer el sábado 5-1 a los Rays de Tampa Bay, de cara al último juego de la temporada.

Toronto puede asegurar el título de la División Este y el mejor récord en la Americana igualando o superando el resultado de los Yankees de Nueva York contra los Orioles el domingo en el cierre de la temporada regular.

Los Azulejos llegaron al sábado empatados con los Yankees en el Este. Toronto tiene a su favor el criterio desempate después de ganar ocho de 13 encuentros a Nueva York.

La victoria de Nueva York por 6-1 sobre Baltimore en la jornada significó que los Azulejos no podían asegurar el cetro divisional con una victoria. Los Yankees han ganado siete seguidos y diez de 11.

Ernie Clement tuvo dos hits, dos carreras impulsadas y anotó dos veces por los Azulejos, quienes mejoraron a un récord de 53-27 en casa, el mejor de la Liga Americana. Toronto tiene un récord de 70-4 cuando anota cinco o más.

Yesavage (1-0) permitió cinco hits, incluidos cuatro sencillos, y dio dos bases por bolas. Efectuó 94 lanzamientos, la mayor cantidad en su breve carrera profesional. Hizo 89 lanzamientos en su última aparición en Doble-A el 8 de agosto.

El derecho de los Rays, Joe Boyle (1-4), permitió cuatro carreras y cinco hits en cinco entradas, su cuarta decisión consecutiva con derrota.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 2-1. Los dominicanos Junior Caminero de 3-2, Christopher Morel de 3-0. El mexicano Aranda de 4-1 con una anotada y una producida.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 4-0. El mexicano Kirk de 3-1 con una anotada y una producida. El venezolano Andrés Giménez de 3-1 con una remolcada.