Aaron Judge conecta su 20mo jonrón en la primera entrada, el 53mo de la temporada

Aaron Judge conectó su vigésimo jonrón en la primera entrada de la temporada, su 53er cuadrangular del año, para poner el sábado a los Yankees de Nueva York por delante de los Orioles de Baltimore.

Judge envió un lanzamiento de 0-1 de Tomoyuki Sugano a las gradas del jardín izquierdo para impulsar la primera carrera de la victoria 6-1. El récord anterior de las Grandes Ligas para jonrones en la primera entrada era de 18, y que estableció Alex Rodríguez con los Yankees en 2001.

Nueva York tiene 49 jonrones en la primera entrada, dos más que la marca anterior establecida por Atlanta en 2023.

Judge añadió un sencillo de dos carreras en la quinta entrada contra Grant Wolfram después de que el mánager Aaron Boone fuera expulsado del dugout por el árbitro de home, Ramón De Jesús, por discutir un par de strikes cantados contra su estrella.

Acercándose a su primer título de bateo, Judge lidera las Grandes Ligas con un promedio de .331 y tiene 114 carreras impulsadas. Ha conectado nueve jonrones en sus últimos 17 juegos.

Boone fue expulsado por séptima vez esta temporada, la mayor cantidad entre los mánagers de las Grandes Ligas, y la 46ma vez en su carrera como mánager.

Nueva York comenzó el día empatado en el liderato de la División Este de la Liga Americana con Toronto, que tiene el desempate a su favor.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes