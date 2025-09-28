Ex prospecto de Filis Abel domina a su exequipo y Mellizos blanquean 5-0

Mick Abel ponchó a nueve en seis entradas sin permitir carreras en su primera apertura contra su antiguo equipo y los Mellizos de Minnesota vencieron el sábado por la noche 5-0 a los Filis de Filadelfia, asegurando la ventaja de local para los Cerveceros de Milwaukee durante toda la postemporada.

Byron Buxton, James Outman y Ryan Fitzgerald conectaron jonrones para los Mellizos.

Abel (3-4) permitió tres hits y una base por bolas. El seleccionado de primera ronda de los Filis en 2020 fue traspasado a Minnesota en la fecha límite de julio como parte de un paquete por el cerrador Jhoan Duran.

Buxton abrió con un jonrón solitario contra el abridor venezolano de Filadelfia Ranger Suárez (12-8) que permitió tres carreras en nueve hits en cuatro 1/3 entradas.

Outman también conectó un jonrón contra Suárez, mientras que Fitzgerald logró un cuadrangular solitario contra el relevista Max Lazar. Ryan Jeffers añadió un doble impulsor para Minnesota.

La derrota aseguró a los Filis el puesto número dos en los playoffs de la Liga Nacional. Aún podrían terminar empatados por el mejor récord en el béisbol con Milwaukee, pero los Cerveceros tienen el desempate a su favor.

