McCain de 76ers busca regresar tras una rotura de menisco que truncó su temporada de novato

El escolta de los 76ers de Filadelfia, Jared McCain, afirmó que su plan "sin duda" era regresar para jugar en el campamento de entrenamiento después de que su prometedora temporada de novato se viera interrumpida por un desgarro de menisco.

"En este momento, estoy en camino", expresó McCain el martes.

McCain, de 21 años, había tenido un comienzo fantástico en su breve carrera antes de sufrir un desgarro de menisco en la rodilla izquierda durante un partido en diciembre contra Indiana.

McCain había promediado 15,3 puntos en 23 juegos para un equipo de los Sixers que comenzó la temporada pasada con aspiraciones de campeonato de la NBA antes de que las lesiones los hundieran en la lotería del draft. Comenzó ocho juegos y se convirtió instantáneamente en el favorito de los fanáticos, en gran parte después de acumular casi cinco millones de seguidores como una sensación en TikTok.

McCain ganó el premio al novato del mes de la Conferencia Este en noviembre.

"Estoy entrando más a la cancha, emocionado de finalmente estar libre y realmente poder trabajar y jugar al baloncesto", manifestó McCain.

McCain, el novato de los 76ers y tercera selección general del draft VJ Edgecombe, y los jugadores de los Flyers de Filadelfia Sean Couturier y Travis Sanheim formaron parte de la presentación de la nueva señalización estampada en su arena local el martes. Los 76ers y los Flyers ahora jugarán en el Xfinity Mobile Arena. El acuerdo se extiende hasta la temporada 2030-2031.

McCain se unió al trío All-Star de los Sixers compuesto por Tyrese Maxey, Joel Embiid y Paul George entre los jugadores clave que estuvieron fuera por largos períodos debido a lesiones. Los 76ers terminaron con un récord de 24-58, que incluyó una racha de 5-31 para cerrar la temporada.

Aunque no hay un calendario oficial para el regreso de McCain, todavía tiene tiempo para abrirse camino en la rotación en la noche de apertura. Los 76ers juegan el dos y el cuatro de octubre en los Juegos de Pretemporada de la NBA en Abu Dhabi. Los Sixers abren su temporada el 22 de octubre en Boston.

Recuperándose y ciertamente ansioso, McCain solo quiere unirse a los 76ers tan pronto como esté completamente autorizado médicamente.

"Aún no he hablado con ellos si estoy libre para todo", comentó McCain, "pero definitivamente estoy llegando allí".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.