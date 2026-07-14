Mbappé encabeza alineación de Francia en semifinal de Mundial ante España pese a lesión de tobillo

Kylian Mbappé figura en la alineación titular de Francia para la semifinal mundialista del martes contra España, después de que el delantero abandonó la cancha a los 77 minutos del duelo de cuartos de final que Les Bleus ganaron a Marruecos.

Mbappé anotó su octavo gol contra Marruecos y llega a las semifinales empatado con la superestrella argentina Lionel Messi en la carrera por el Botín de Oro. Messi, de 39 años, tiene el récord del Mundial con 21 goles en su carrera, uno más que Mbappé, de 27 años.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, manifestó que Mbappé estaba bien físicamente tras la salida anticipada contra Marruecos por lo que se describió como una lesión “leve” en el tobillo derecho.

El capitán de Francia está entre los seis jugadores que han sido titulares en los siete partidos del Mundial con el equipo, junto con el también atacante Ousmane Dembélé y el portero Mike Maignan.

Por sexta vez en siete partidos, el delantero español Mikel Merino comenzará en el banquillo. El versátil jugador del Arsenal marcó los goles agónicos a los pocos minutos de ingresar como suplente en los triunfos por 1-0 sobre Portugal en los octavos de final y por 2-1 en cuartos de final ante Bélgica.

Lamine Yamal será titular en su sexto partido consecutivo con España un día después de cumplir 19 años. El delantero del Barcelona entró desde el banquillo en el empate 0-0 contra Cabo Verde, la diminuta nación insular que se convirtió en una de las mayores sorpresas del Mundial.

El delantero español Nico Williams, que ha estado lidiando con una lesión muscular desde el cierre de la fase de grupos contra Uruguay, no estaba en la alineación. Entró desde el banquillo en los tres partidos de la fase de grupos antes de perderse los dos primeros encuentros de eliminación directa. Williams ingresó a los 79 minutos contra Bélgica.

Por segundo encuentro consecutivo, el técnico Luis de la Fuente se decantó por Fabián Ruiz en el mediocampo, y envió al banquillo a Pedri. Ruiz dejó de jugar de inicio después del cotejo ante Cabo Verde, pero reapareció frente a Bélgica.

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