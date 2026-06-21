Mbappé disfruta de un Mundial sin precedentes y Francia tiene otras marcas en la mira

Kylian Mbappé superó a Pelé en la lista de goleadores de la Copa del Mundo y se colocó un paso más cerca de establecer el récord absoluto del torneo. Además, el astro del Real Madrid también tiene en la mira la marca de anotaciones en la historia de la selección de Francia.

Todo eso en apenas su primer partido de este Mundial.

Frenar al ganador de la Bota de Oro de 2022 parece casi imposible.

El entrenador de Irak, Graham Arnold —encargado de frenar a Mbappé y al subcampeón mundial de 2022 el próximo lunes en el segundo partido del Grupo I — tuvo una idea que quizá habría funcionado.

“Pregunté si podíamos jugar con tres porteros", dijo entre risas el domingo. "Pero me dijeron que no”.

Mbappé, de 27 años, tiene otro hito por alcanzar incluso antes de tocar el balón ante Irak. Ya en su tercer Mundial y habiendo levantado el título en 2018, Mbappé disputará su partido 100 con la selección de Francia.

“Siempre es un placer poder jugar con la selección", subrayó Mbappé en una abarrotada conferencia de prensa. "No hay nada más grande que la selección. Cien, eso es histórico. Y más aún cuando es la Copa del Mundo”.

Podría superar al entrenador y excapitán Didier Deschamps (103 apariciones como mediocampista) si Francia llega lejos en este torneo. Salvo una lesión, Mbappé podría terminar superando el récord del portero Hugo Lloris, de 145 apariciones con Les Bleus.

Mbappé, uno de los dos jugadores en anotar un triplete en una final de Copa del Mundo, anotó su gol 13 y 14 en un Mundial en la victoria de 3-1 sobre Senegal en su presentación en el torneo. Llegó a 58 anotaciones con la selección, superando a Oliver Giroud como el máximo anotador en la rica historia futbolística del país.

El segundo gol de Mbappé rompió el empate con Pelé en la lista de anotadores en Copa del Mundo.

Sus 14 goles en Mundiales incluyen dos en este torneo; ocho en 2022, cuando ganó la Bota de Oro como máximo goleador; y cuatro en 2018.

Mbappé se encuentra actualmente empatado con el alemán Gerd Müller con la cuarta mayor cantidad de goles en la historia de los Mundiales. Está a uno del brasileño Ronaldo y a dos del récord de 16 que comparten el alemán Miroslav Klose, de Alemania, y Lionel Messi, quien logró un triplete con Argentina en esta Copa del Mundo.

Con al menos otra década por delante y la posibilidad de disputar al menos otros dos Mundiales, sin contar los partidos restantes en esta edición, el debate empezó a intensificarse: ¿podría Mbappé pasar a la historia como el mejor jugador en la historia de la Copa del Mundo?

“Ese debate es para la gente", declaró Mbappé en inglés. "Es debate para los periodistas, debate para los aficionados al fútbol. Creo que es bueno debatir sobre los jugadores. Ver quién es el mejor. Para mí, no es una pregunta que tenga en la cabeza. Se trata de cómo puedo ayudar a mi equipo mañana contra Irak y si puedo llevar el trofeo a casa en julio”.

Mbappé bromeó con que no jugará con la selección hasta los 40 años y reconoció a Messi como el mejor jugador del fútbol en la actualidad. También se negó a descartar por completo un traspaso a la MLS —como hizo Messi con Inter Miami— y señaló que David Beckham, copropietario en Miami, le ha presentado a Mbappé una propuesta para que algún día se mude a Estados Unidos. Mbappé restó importancia a la sugerencia con un “ya veremos”.

“La cultura estadounidense es diferente. No hay límites para las ambiciones, me gusta”, afirmó Mbappé.

Ese posible movimiento sería mucho, mucho más adelante.

Mbappé ayudó a Francia a ganar el título mundial en 2018 y a llegar a la final en 2022, cuando recibió el Balón de Plata como el segundo mejor jugador. Acompañado en el ataque por Désiré Doué y el vigente ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, Francia llegó a este torneo como una de las máximas favoritas.

Les Blues ganaron en 1998 y 2018, y luego perdieron la final de 2022 ante Argentina en la tanda de penales.

Para disgusto de Irak, Mbappé solo tiene que vencer a un portero y no a tres.

Arnold dijo que aún no ha decidido a su portero para el partido del lunes después de que el capitán del equipo, Jalal Hassan, permitió los cuatro goles en la derrota 4-1 de Irak ante Noruega.

“No podemos controlar el rendimiento de Francia, pero sí podemos controlar el nuestro", puntualizó Arnold. "Y nos estamos asegurando de que los jugadores estén completamente listos para salir y mostrarle al mundo de qué están hechos”. Hora de limpiar Irak recibió elogios por tirar la basura y limpiar el resto de su vestuario tras su derrota en el Gillette Stadium, en Massachusetts.

Irak también dejó una nota en el vestuario que decía: “Gracias, Boston”.

"Hicieron un desorden", comentó Arnold. "Así que lo limpiaron. Por respeto a quienes somos y a dónde estamos. Fue un gran liderazgo”.

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