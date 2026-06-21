Burns gana su 8ª decisión seguida, Stephenson pega jonrón y Rojos vencen 4-1 a Yankees

Chase Burns lanzó cinco entradas permitiendo una carrera y sobrevivió a seis bases robadas para lograr su octava victoria consecutiva, y los Rojos de Cincinnati vencieron el domingo 4-1 a los Yankees de Nueva York.

Tyler Stephenson conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada ante el novato boricua de Nueva York Elmer Rodríguez (0-2), mientras los Rojos resistieron pese a permitir seis robos por segunda vez esta temporada.

Noelvi Marte añadió un doble impulsor en la novena.

Burns (9-1) permitió una carrera y cinco hits. Ponchó a siete y dio tres bases por bolas para convertirse en el primer jugador de los Reds en ganar ocho decisiones consecutivas desde Tom Browning en 1989.

El dominicanonJasson Domínguez, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. robaron dos cada uno para los Yankees.

El panameño José Caballero también fue puesto out intentando robar en la segunda entrada y Anthony Volpe fue sorprendido fuera de la primera base por Burns en la tercera.

Rodríguez permitió tres carreras y cuatro hits en cuatro entradas y un tercio. Realizó su cuarta apertura en Grandes Ligas después de que los Yankees retrasaran un día a Gerrit Cole y al resto de sus abridores.

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