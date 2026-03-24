Mbappé dice que su lesión de rodilla "quedó atrás". Tranquiliza a Francia y Real Madrid

Mientras se acerca el Mundial, el astro francés Kylian Mbappé aseguró que su rodilla izquierda, que le tuvo a mal traer durante semanas, ahora está bien.

El delantero del Real Madrid entró como suplente en los dos últimos partidos de su equipo mientras recupera la forma y se incorporó a la selección de Francia antes de un par de amistosos en Estados Unidos esta semana.

“Hubo mucha frustración, mucha rabia y luego también algo de ansiedad en un momento dado", declaró Mbappé a medios franceses a última hora del lunes, en un acto promocional. "Había llegado a una etapa en la que no sabía qué me pasaba. No atravesé ese periodo de la mejor manera. No era el jugador más feliz del mundo. Pero ahora estoy contento porque de verdad ya quedó atrás. Ya pasó todo”.

Mbappé venía en gran forma hasta que sufrió un esguince en la rodilla a finales del año pasado. El ex del Paris Saint-Germain, que se incorporó al Madrid en el verano de 2024, jugó durante todo enero, pero luego estuvo de baja durante tres semanas y media antes de concretar su más reciente regreso.

“Quise ser muy prudente para no volver demasiado pronto y arriesgarme a una recaída o a sufrir otra lesión en otra parte”, explicó. “No tenía miedo de volver a lesionarme la rodilla, sino de lastimarme en otro sitio, porque después de cuatro o cinco semanas sin jugar, hay que volver a activar todos los demás músculos. Por eso me tomé mi tiempo”.

Mbappé también arremetió contra la información “infundada” que circuló durante su ausencia.

“Mucha gente dio un diagnóstico, aunque hasta no hace mucho yo mismo no tenía uno”, señaló. “A partir de ahí fue fácil decir que todo lo que se decía era incorrecto. Escuché muchas cosas: cirugía, que quizá no volvería a jugar, que no podría jugar el Mundial. Todo era completamente infundado”.

Mbappé, autor de 38 goles en 35 partidos esta temporada en todas las competiciones, dijo que le alegró que el Madrid jugara bien en su ausencia. El club marcha en el segundo lugar en La Liga y enfrentará al Bayern Múnich el próximo mes en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Agregó que espera jugar con Francia durante la ventana internacional de fin de mes, en la que Les Bleus intensificarán la preparación para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque todavía no ha conquistado la Liga de Campeones, Mbappé ya ha logrado un gran éxito con Francia, al marcar un triplete en la épica derrota ante Lionel Messi y Argentina en la final de 2022, y al convertirse en el segundo adolescente después de Pelé en anotar en una final de la Copa del Mundo en 2018.

Francia jugará contra Brasil el jueves en Foxborough, Massachusetts, y ante Colombia el 29 de marzo en Landover, Maryland.

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