Maxey y Oubre conducen a 76ers hacia victoria de 102-100 sobre Celtics

Tyrese Maxey anotó 21 puntos y Kelly Oubre Jr. aportó la canasta decisiva en un rebote con 8,7 segundos restantes para que los 76ers de Filadelfia superaran el martes 102-100 a los Celtics de Boston.

Justin Edwards logró el número máximo de Filadelfia con 22 puntos. Los Sixers jugaron sin Joel Embiid (molestias en la rodilla derecha).

Edwards acertó ocho de nueve tiros, incluyendo cinco de seis triples.

Jaylen Brown anotó 24 puntos para liderar a los Celtics.

Boston ganaba por ocho puntos con poco más de seis minutos por jugar antes de que Edwards encestara tres triples consecutivos en un lapso de 1:18 para poner a Filadelfia al frente por 93-92. Brown empató a 100 al acertar el segundo de dos tiros libres con 33,5 segundos restantes.

Después de que Edwards erró un triple, su única falla de la noche, Oubre recogió el rebote y lo encestó con 8,7 segundos restantes para una ventaja de 102-100.

En la siguiente posesión de Boston, Andre Drummond le quitó el balón de las manos a Derrick White, quien se vio obligado a lanzar un tiro desde cerca de la media cancha. El balón no tocó el aro pero cayó en las manos de Neemias Queta, quien no pudo anotar.

Embiid se ha perdido cinco de los 11 partidos del equipo esta temporada. El Jugador Más Valioso de 2023 promedia 19,7 puntos y 5,5 rebotes por partido. Estuvo fuera en los cuatro duelos anteriores mientras se recuperaba de una cirugía en la rodilla izquierda.

Las molestias en la rodilla derecha son nuevas. El entrenador de Filadelfia, Nick Nurse, dijo después del partido que las pruebas no revelaron problemas estructurales en la rodilla de Embiid y que su condición se analizaría día a día.

