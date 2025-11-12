Brandon Ingram anota 25 puntos en victoria de Raptors, 119-109 sobre Nets
Brandon Ingram anotó 25 puntos para ayudar a que los Raptors de Toronto doblegaran el martes 119-109 a los Nets de Brooklyn.
Immanuel Quickley consiguió 24 puntos por Toronto, incluidos diez en el último cuarto. Scottie Barnes terminó con 15 unidades y 11 rebotes, mientras que Jakob Poetl contabilizó 12 tantos y diez balones capturados ante los tableros.
Los Raptors ganaron por quinta vez en seis partidos. Acertaron un 49,5% de sus disparos de campo (45 de 91) y superaron en rebotes a los Nets por 50-36.
Nic Claxton y Michael Porter Jr. anotaron 21 puntos cada uno por Brooklyn, que ha perdido diez de sus primeros 11 partidos en este inicio de temporada. Los Nets no han ganado en seis partidos en casa.)
En su tercer partido dentro de una gira de cinco visitas, Toronto ganaba por 60-52 al medio tiempo y aumentó su ventaja a 14 puntos al inicio del tercer cuarto.
Brooklyn se acercó a 83-81 al final del tercero, pero Toronto respondió con tres canastas consecutivas, incluyendo una flotadora de Jamal Shead al sonar la bocina.
El triple de Quickley inició una racha de 7-0 para los Raptors que puso el marcador 102-89 con 7:41 por jugar.
