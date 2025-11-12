Con 28 puntos de Gilgeous-Alexander y noche perfecta de Holmgren, Thunder arrolla a Warriors

Shai Gilgeous-Alexander anotó 28 puntos en tres cuartos, Chet Holmgren tuvo un desempeño perfecto con su disparo y el Thunder de Oklahoma City, líder de la NBA, doblegó el martes 126-102 a los Warriors de Golden State.

Holmgren logró 23 puntos y 11 rebotes. Acertó sus nueve disparos de campo, sus dos triples y los tres tiros libres que intentó.

Isaiah Joe anotó 18 puntos y Ajay Mitchell agregó 17 por el Thunder, campeón defensor, que mejoró su récord a 11-1.

Jonathan Kuminga lideró a los Warriors con 13 puntos.

Stephen Curry, quien se perdió los tres duelos anteriores debido a una enfermedad, anotó 11 puntos al embocar cuatro de 13 disparos. Tuvo también dificultades a la defensiva y cometió su quinta falta con poco menos de diez minutos por jugar en el tercer cuarto.

El especialista defensivo del Thunder, Lu Dort, estuvo ausente por una distensión en el trapecio superior derecho, pero aún así, el Thunder contó con suficientes defensores de élite en el perímetro para frustrar a los Warriors.

Fue la segunda puntuación más baja de Golden State en la temporada.

El Thunder mejoró a 5-0 en casa esta campaña, mientras que Golden State cayó a 1-6 como visitante.

