Knicks brillan otra vez a la ofensiva, vencen 133-120 a Grizzlies y mejoran a 7-0 en casa

Jalen Brunson logró 32 puntos y diez asistencias, Karl-Anthony Towns añadió 21 unidades y 13 rebotes, y los Knicks de Nueva York siguieron impresionando a la ofensiva bajo las órdenes de su nuevo entrenador Mike Brown, al vencer el martes 133-120 a los Grizzlies de para mejorar a 7-0 su foja en casa.

Mikal Bridges anotó 22 tantos por los Knicks, quienes han promediado 130,2 puntos durante una racha de cinco victorias consecutivas, todas en casa. Están teniendo su mejor inicio en el Madison Square Garden desde que ganaron sus primeros diez partidos en la temporada 2012-13, cuando ganaron su último título de la División Atlántica.

OG Anunoby totalizó 16 puntos y Jordan Clarkson salió del banquillo para aportar 13. Los Knicks han anotado al menos 77 unidades en una mitad en tres partidos consecutivos.

Jaren Jackson Jr. y el español Santi Aldama anotaron 19 puntos cada uno por los Grizzlies, quienes perdieron por sexta vez en siete partidos. Ja Morant sumó 16 tantos y diez asistencias, pero atinó apenas cuatro de 14 disparos.

