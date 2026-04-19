Matarazzo: el técnico de la Real Sociedad que estudió matemáticas en Columbia y seguidor de Maradona

Un técnico estadounidense de 48 años que estudió matemáticas en Columbia y creció viendo a Diego Maradona jugar en el Napoli ahora forma parte de la historia del club español Real Sociedad en el País Vasco.

Pellegrino “Rino” Matarazzo condujo a la Real a su cuarto título de la Copa del Rey el sábado con una victoria en tanda de penales sobre el Atlético de Madrid.

Fue el primer título de su carrera para el entrenador que dejó Estados Unidos para intentar jugar fútbol profesionalmente y terminó convirtiéndose en técnico en Alemania.

“Solo la sensación que tienes de gGuau, esto pasó, lo logramos, lo logramos’”, dijo Matarazzo, quien en menos de cuatro meses llevó a la Real de estar cerca de la zona de descenso en La Liga española a levantar el prestigioso trofeo de la Copa del Rey.

Nacido en Nueva Jersey, Matarazzo fue contratado en diciembre cuando la Real se encontra a dos puntos por encima de la línea roja. La condujo de vuelta a la tranquilidad y a su recorrido hacia el título en el torneo de copa, algo que describió en lo que calificó como "viaje inolvidable”.

“Si piensas en todos los partidos que jugamos, cada partido ha sido muy, pero muy especial desde que llegué y creo que terminamos con un partido muy especial. Guau, guau...”, dijo Matarazzo.

Matarazzo restó importancia a su papel en el cambio del equipo y atribuyó la mejoría y la campaña al título copero al talento y al carácter de sus jugadores.

“Tenemos jugadores fantásticos, increíbles y con un carácter increíble”, destacó. “Estoy muy agradecido de ser el entrenador de este equipo y de ser parte de su historia ahora. Es muy especial. Estos jugadores, este staff, este club es el producto del trabajo que hacemos juntos día a día”.

Raíces italianas

Matarazzo proviene de una familia italiana cuyos padres se conocieron en Estados Unidos después de emigrar al país por trabajo.

El primer idioma de Matarazzo fue el italiano antes de ir a la escuela. Solía ver partidos de la Serie A en un pequeño televisor en el dormitorio de su padre en la época en que el astro argentino Maradona jugaba con el Napoli.

En una entrevista con el canal de televisión de la Real Sociedad, Matarazzo contó que siempre le apasionó el fútbol, aunque el deporte estaba lejos de ser popular mientras crecía en Estados Unidos.

Antes de mudarse a Alemania para intentar jugar, Matarazzo obtuvo un título en matemáticas en la Universidad de Columbia, lo cual, según dijo, le ha ayudado como entrenador, aunque sabe que el trabajo trata de personas y no solo de números.

Carrera en Alemania

Matarazzo, como zaguero, primero intentó jugar en Italia, pero terminó regresando a Estados Unidos tras lo que describió como promesas incumplidas por parte de agentes. Luego, un amigo lo invitó a ir a Alemania, adonde se mudó a comienzos de sus 20 años sin saber una palabra de alemán. Terminó quedándose y trabajando en el país durante 25 años.

Matarazzo comenzó a jugar en la cuarta división y con el tiempo pasó a entrenar en los equipos de reserva y juveniles del Núremberg. Fue asistente de Julian Nagelsmann cuando ambos estaban en Hoffenheim en 2018, y después consiguió el puesto en el Stuttgart en diciembre de 2019. Devolvió al club a la Bundesliga al primer intento y lo condujo a un meritorio cierre en su primera temporada en la máxima categoría.

Fue despedido por Stuttgart a finales de 2022 y, unos cuatro meses después, fue contratado por Hoffenheim, donde permaneció hasta finales de 2024, cuando fue cesado tras una temporada decepcionante.

Matarazzo tuvo un gran comienzo en España y esperaba que pudiera ser “apenas el comienzo” de una etapa larga y exitosa para él y el club.

“Siempre intentamos llegar al máximo. Empujaremos", afirmó. "Con esto nos clasificamos para Europa, pero espero que sigamos siendo ambiciosos, porque todavía tenemos siete partidos en La Liga y podemos hacer más”, remar

"Aún no he terminado, y ojalá nosotros tampoco hayamos terminado”, remarcó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes