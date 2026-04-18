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La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

COPA DEL REY
COPA DEL REY (AP)

La Real Sociedad venció al Atlético de Madrid en la tanda de penales para ganar el sábado el título de la Copa del Rey.

Después de que el partido terminó 2-2 tras la prórroga, el portero de la Real, Unai Marrero, atajó los disparos de Alexander Sorloth y el argentino Julián Álvarez. Pablo Marín convirtió el último lanzamiento para asegurar la definición 4-3.

La Real necesitó 14 segundos y que solo tres jugadores tocaran el balón directamente tras el saque inicial para ponerse en ventaja gracias a Ander Barrenetxea.

Ademola Lookman igualó para el equipo de Diego Simeone con un gol a los 19 minutos, pero un penal cometido por el portero Juan Musso permitió que Mikel Oyarzabal devolviera la ventaja a la Real Sociedad en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Álvarez colocó un disparo en el ángulo derecho para poner el 2-2 al 83.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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