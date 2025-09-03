Marte conecta jonrón de 3 carreras en el 7º y Diamondbacks frenan racha de 6 victorias de Rangers

El dominicano Ketel Marte conectó un jonrón de tres carreras que rompió un empate en la séptima entrada y los Diamondbacks de Arizona terminaron con la racha de seis victorias consecutivas de los Rangers de Texas, al imponerse el martes por 5-3.

El venezolano Jorge Barrosa y Jordan Lawlar conectaron sencillos ante Hoby Milner (2-4) para comenzar la séptima. Marte envió un batazo de 414 pies entre el jardín izquierdo y el central para su 25º jonrón de la temporada y una ventaja de 5-2.

Marte ha conectado jonrones en cuatro juegos consecutivos contra los Rangers.

Texas (72-68) se mantuvo un juego y medio detrás de Seattle en la pugna por el último comodín de la Liga Americana.

Nabil Crismatt lanzó seis entradas y un tercio al cumplir la cuarta apertura en su carrera y permitió dos anotaciones con siete hits. Jalen Beeks (5-1) consiguió los dos últimos outs en la séptima para llevarse la victoria, y el novato Taylor Rashi permitió una carrera en dos actos para su segundo salvamento de múltiples entradas en dos apariciones en las Grandes Ligas.

Michael Helman abrió el tercer inning de Texas con su primer triple antes de anotar con un elevado de sacrificio de Wyatt Langford para una ventaja de 1-0. Cody Freeman se embasó con un sencillo dentro del cuadro con dos outs en la cuarta y anotó desde primera con un sencillo del mexicano Alejandro Osuna al prado del centro para poner el juego 2-0.

El abridor de los Rangers, Jacob Latz, laboró sin problemas hasta que otorgó bases por bolas a Corbin Carroll y al venezolano Gabriel Moreno con un out en la sexta. El venezolano Luis Curvelo permitió un sencillo impulsor a Blaze Alexander y un elevado de sacrificio a su compatriota Ildemaro Vargas que empató el juego a dos.

Por los Rangers, el mexicano Rowdy Tellez de 4-1. El mexicano Osuna de 2-2 con una remolcada. El dominicano Ezequiel Durán de 1-2 con una anotada.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Mate de 4-2 con una anotada y tres producidas, Geraldo Perdomo de 4-1. Los venezolanos Moreno de 3-0 con una anotada, Ildemaro Vargas de 3-1 con una remolcada, Barrosa de 3-1 con una anotada.