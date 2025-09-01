Stay up to date with notifications from The Independent

Marte conecta sencillo decisivo tras polémica jugada y Cincinnati vence 5-4 a Azulejos

AP Noticias
Lunes, 01 de septiembre de 2025 16:56 EDT
AZULEJOS-ROJOS
AZULEJOS-ROJOS (AP)

El dominicano Noelvi Marte conectó un sencillo de dos carreras que puso fin al juego después de que Cincinnati perdió la carrera del empate debido a una rara decisión de bola atascada, y los Rojos se recuperaron para vencer el lunes 5-4 a los Azulejos de Toronto tras el colapso del bullpen en la novena entrada.

Con este resultado, la ventaja de Toronto en la División Este de la Liga Americana se redujo a dos juegos y medio sobre los Yankees de Nueva York, que no jugaron. Cincinnati se mantuvo a cuatro juegos de los Mets de Nueva York por el último comodín de la Liga Nacional.

Cincinnati lideraba 2-1 antes de los jonrones consecutivos en la novena entrada de Daulton Varsho y Bo Bichette, quien conectó un cuadrangular de dos carreras contra Emilio Pagán para su cuarto hit.

Ke'Bryan Hayes bateó un sencillo contra Tommy Nance al inicio de la parte baja y Matt McLain un sencillo con un out. Brendon Little (4-2) relevó y TJ Friedl pegó un doble en la esquina del jardín derecho mientras Hayes y McLain cruzaban el plato.

Después de revisar el video, los árbitros dictaminaron que debido a que la bola se atascó en un hueco en la cerca, cada corredor avanzaría sólo dos bases y que llevó a que regresaran a McLain a tercera.

Marte luego conectó un sencillo al jardín izquierdo mientras McLain se dirigía al plato y Friedl se deslizó de cabeza antes del lanzamiento de Myles Straw, que fue ligeramente hacia la línea de tercera base.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-1. El mexicano Alejandro Kirk de 4-1 con una empujada. El venezolano Andrés Giménez de 3-0.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 5-1 con dos remolcadas, Elly de la Cruz de 4-1.

