Farris gana en su debut, Adell conecta jonrón de 2 carreras y Angelinos vencen 5-1 a Reales

Mitch Farris lanzó cinco entradas con eficacia para ganar en su debut en las Grandes Ligas y Jo Adell conectó un jonrón de dos carreras por los Angelinos de Los Ángeles, quienes derrotaron el martes 5-1 a los Reales de Kansas City. Adell terminó con tres hits y el venezolano Oswald Peraza conectó un doble impulsor también por los Angelinos, quienes prescindieron del astro Mike Trout menos de una hora antes del juego debido a una infección en la piel.

Trout será revisado diariamente, y los Angelinos confiaron en tener más información pronto.

Kansas City comenzó la noche dos juegos y medio detrás de Seattle en la disputa por el último comodín de la Liga Americana.

Farris (1-0) caminó a su primer bateador pero pronto se estabilizó. Toleró una carrera y tres hits con dos bases por bolas y tres ponches.

El abridor de los Reales, Michael Lorenzen (5-9), permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas. Entregó un boleto y logró cinco ponches.

Bobby Witt Jr. sacudió un triple por Kansas City en el tercer acto y anotó con un elevado de sacrificio de Vinnie Pasquantino.

Por los Angelinos, el venezolano Luis Rengifo de 4-1 con una anotada. El cubano Yoán Moncada de 4-0. El venezolano Peraza de 4-2 con una anotada y una producida.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 3-0, Salvador Pérez de 4-0.