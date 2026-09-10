Marruecos y España se disputan la final del Mundial 2030 en plena crisis fronteriza

Marruecos y España discuten sobre el derecho a albergar la final del Mundial de 2030, mientras el asediado jefe de la FIFA, Gianni Infantino, merodea entre bastidores.

La FIFA aún no ha anunciado oficialmente qué país albergará el partido más importante del mayor evento del fútbol. Y aunque la edición de 2026 acaba de terminar con España ganando el título este verano, funcionarios marroquíes y españoles están reivindicando su derecho a organizar la próxima final.

La pugna por el partido también llega con España todavía conmocionada por un cruce fronterizo masivo de decenas de miles de migrantes que irrumpieron desde Marruecos hacia el enclave español norteafricano a finales de julio.

Un gran partido para dos países orgullosos

El jefe del fútbol marroquí se jactó el jueves de que su país lo tenía asegurado.

“La ciudad de Benslimane albergará la final del Mundial. Te guste o no, y si alguien quiere hablar además de eso, que hable”, dijo en un mitin político el presidente de la federación marroquí, Fouzi Lakjaa.

“La ciudad es Benslimane, el estadio Hassan II es el estadio, y espero que Marruecos lo esté jugando”, añadió.

Esta semana, el presidente de la federación española de fútbol, Rafael Louzán, insistió en que era España la que merecía el partido, aunque reconoció que no se le ha garantizado ese honor.

“Todos firmamos para aceptar la candidatura… es una lástima que, respecto a la final, no se aclarara, totalmente claro, dónde se va a jugar. España, como campeona del mundo tanto en fútbol masculino como femenino, debe albergar la final”, manifestó Louzán.

Dirigentes del fútbol europeo creen que el amplio evento de 2030, multinacional, que incluye a Portugal e incluso un puñado de partidos en Sudamérica, debería considerarse un evento europeo, con la final en el continente.

Ante una solicitud de comentarios de The Associated Press el jueves, la FIFA indicó que su decisión se tomará “a su debido tiempo”.

Infantino ha encontrado apoyo en Marruecos

La disputa por la final se produce mientras Infantino enfrenta una intensa presión después de que la UEFA, el organismo paraguas de las federaciones europeas de fútbol, encabezara una revuelta exitosa para frustrar su plan de vender participaciones del Mundial.

En contraste, seis federaciones de naciones árabes, incluida la de Marruecos, lo han respaldado desde ese fiasco.

El Estadio Rey Hassan II, cerca de Casablanca, se está construyendo en Benslimane, en las afueras de Casablanca. Está previsto que tenga capacidad para 115.000 espectadores. España puede ofrecer los estadios de Real Madrid o Barcelona como posibles sedes para la final.

Infantino ha realizado recientemente dos viajes a Marruecos: se reunió con el rey Mohammed VI durante las celebraciones anuales de su ascenso al trono en julio y luego celebró allí una reunión de crisis de la FIFA en agosto.

La disputa por la final del Mundial, entre otras tensiones

Cuando se confirmó hace tres años, la candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos parecía un evento perfecto para tender puentes entre Europa y África y fortalecer los lazos entre los vecinos del Mediterráneo occidental.

Pero la disputa por la final llega con las tensiones diplomáticas entre Madrid y Rabat ya deterioradas por la cuestión de quién fue responsable cuando decenas de miles de personas —en su mayoría marroquíes—, impulsadas por publicaciones en redes sociales, entraron en el pequeño enclave español de Ceuta, que limita con Marruecos. El presidente del gobierno de España dijo que 140 personas murieron en el cruce.

El gobierno de España ha estado bajo presión política interna para endurecer su postura frente a Marruecos, del que ha dicho que actuó de buena fe en la crisis fronteriza. Las evaluaciones de la policía española no pudieron descartar la complicidad de las fuerzas de seguridad marroquíes, pero señalaron que era poco probable que el gobierno marroquí lo hubiera orquestado intencionalmente.

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Wilson informó desde Barcelona, España. El redactor deportivo de AP Graham Dunbar, en Ginebra, Suiza, contribuyó.

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