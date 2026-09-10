Ohtani ingresa a la lista de lesionados mientras inusual ascenso desde Doble-A lo reemplaza

Shohei Ohtani ingresará en la lista de lesionados de 15 días por molestias en el brazo derecho, lo que deja a los encendidos Dodgers de Los Ángeles sin el cuatro veces MVP mientras se acercan a su 13er título del Oeste de la Liga Nacional en 14 años.

“Al hablar con Shohei, los médicos y el personal de preparación física, es lo correcto. Intentamos estirar la situación todo lo que pudimos”, señaló el mánager Dave Roberts a última hora del miércoles.

No se espera que Ohtani regrese hasta que los Dodgers reciban a los Padres de San Diego en una serie de tres juegos que comienza el 22 de septiembre. No viajará en la gira de siete partidos por la Costa Este del equipo, que inicia el viernes.

“Sí creo que si los playoffs fueran mañana, estaría en la alineación”, comentó Roberts. “Estoy bastante seguro de que estará listo para ese día 15”.

Ohtani estuvo fuera de la alineación por sexta vez en siete juegos el miércoles por la noche, cuando los Dodgers vencieron por 14-1 a los Rojos de Cincinnati para completar la barrida y lograr su séptima victoria consecutiva.

Ohtani ha estado lidiando desde hace semanas con una molestia persistente en el bíceps derecho y la rodilla izquierda, pero esperó hasta después del juego del martes por la noche para decirle al personal de preparación física que sintió algo en el brazo tras jugar el lunes.

“Hubo un swing el lunes con el que no se sintió bien; no se ha recuperado del todo desde el lunes”, dijo Roberts antes del juego.

Mientras los Dodgers estén de gira en el Este, Ohtani permanecerá en Los Ángeles y reanudará los turnos de bateo después de un descanso de dos o tres días para “calmar el brazo”, explicó Roberts.

“Hagamos que su cuerpo se sienta bien y luego aumentemos poco a poco la carga, porque ahora sí tenemos tiempo”, manifestó Roberts.

En un movimiento sin precedentes, los Dodgers subirán a Josue De Paula desde Doble-A Tulsa para ocupar el lugar de Ohtani en el roster. Hará su debut en las Grandes Ligas el viernes en Miami como bateador designado.

El equipo no había ascendido directamente a un jugador de posición desde Doble-A desde que Andrew Friedman asumió como presidente de operaciones de béisbol en 2015, pero Roberts confía en que su principal prospecto, de 21 años y oriundo de República Dominicana, puede manejar la presión.

“Creo que nuestro grupo de desarrollo de jugadores confía mucho en su capacidad para llevar un turno al bate. Se podría argumentar que el talento en Doble-A es similar al de Triple-A en cuanto a brazos puros y calidad de brazo”, afirmó Roberts. “Lo hemos visto en el campamento durante dos o tres años. No le huye a la velocidad. Controla la zona de strike. Esta es una buena oportunidad para que empiece a foguearse en las Grandes Ligas”.

Cuando Ohtani regrese, tendría seis juegos y algunas sesiones de bateo en vivo para prepararse antes de que comience la postemporada y los Dodgers abran su intento por un tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

“Desde luego no es lo ideal”, admitió Roberts. “Lo más importante es que esté lo más sano posible, que no comprometa su swing, y apostar por eso”.

Ohtani hizo swings en la jaula de bateo el martes por la noche, cuando estaba disponible para batear como emergente.

Roberts confirmó que el equipo le ha recalcado a Ohtani la necesidad de avisar de inmediato sobre cualquier problema físico que pueda tener.

“La preocupación es que, después de cuatro días (de descanso) y luego tomar cuatro turnos al bate y sentir algo en un turno en el que ya no podemos seguir adelante, creo que eso es decepcionante”, dijo Roberts antes del juego.

Roberts expresó cierto arrepentimiento por no haber puesto a Ohtani en la lista de lesionados la semana pasada.

“Me encantaría volver atrás y ponerlo en la lista de lesionados”, señaló. “Pero en ese momento sentí —todos sentimos— que darle cuatro días era suficiente. Él estuvo de acuerdo”.

También fuera de la alineación el miércoles estuvo el primera base Freddie Freeman, a quien le ha estado molestando la rodilla derecha. El martes hizo una rara aparición como bateador designado y se fue de 2-0 con un ponche en una victoria 3-2 sobre los Rojos.

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