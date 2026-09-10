Messi llega a 13 asistencias en la campaña, y el Inter Miami iguala 1-1 con el Fire

Lionel Messi sumó su 13.ª asistencia de la temporada, la mayor cifra de la MLS, al habilitar el miércoles a Casemiro para el tanto del empate del Inter Miami, 1-1 ante el Fire de Chicago.

Ante 63.094 espectadores —la mayor asistencia para un partido del Fire en Soldier Field— Inter Miami igualó el marcador a los tres minutos del segundo tiempo, cuando el argentino envió el balón hacia el brasileño en un tiro libre para que el exjugador del Real Madrid consiguiera su tercer gol en su octava aparición en la MLS.

Los goles de Casemiro han llegado de cabeza en tres partidos consecutivos.

Chicago se puso en ventaja a los 10 minutos con un gol del polaco Robert Lewandowski —su sexto en sus primeros nueve partidos de la MLS. El defensor Andrew Gutman registró su sexta asistencia y Robin Lod aportó la cuarta, para que el Fire se fuera al descanso con la ventaja.

Fue el cuarto empate consecutivo de Chicago durante una racha de siete partidos sin perder.

Messi suma 18 goles y es el primer jugador en la historia de la liga con más de 30 participaciones directas en goles en tres temporadas distintas.

Inter Miami permaneció en el segundo puesto de la Conferencia Este, donde redujo a nueve puntos su desventaja respecto del líder Nashville, que cayó sorpresivamente por 2-1 ante Toronto, con un tanto del colombiano Emilio Aristizábal en el descuento del segundo tiempo.

Otros partidos

Antoine Griezmann anotó dos goles, para hilar su cuarto partido anotando, y Orlando City superó 3-2 al Atlanta United.

Con un triplete del uruguayo Bruno Damiani, el Union de Filadelfia trituró 5-0 al Cincinnati, con lo que sigue invicto desde la pausa mundialista.

Otro uruguayo, Facundo Torres, anotó a los 79 minutos en el empate de Austin, 1-1 ante los Rapids de Colorado.

DC United superó 2-1 al Crew de Columbus para cortar una seguidilla de cinco duelos sin ganar.

Charlotte superó 2-1 a Montreal, y el Revolution de Nueva Inglaterra venció por ese mismo marcador al New York City FC..

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes