Marruecos elimina a Estados Unidos y se medirá a Francia en las semifinales del Mundial Sub20

Marruecos, una de las grandes sorpresas del Mundial Sub20, se ha agigantado y avanzó a las semifinales tras eliminar a Estados Unidos. Los marroquíes tendrán una nueva prueba de fuego el próximo miércoles, cuando buscarán un cupo en la final ante Francia, que a su vez superó a Noruega y aseguró el último boleto a las semis.

Con goles de Fouad Zahouani y Gessime Yassine, además de un autogol de Joshua Wynder, los “cachorros de los Leones del Atlas” siguen mirando alto en Chile, donde regresaron a un Mundial Sub20 tras dos décadas de ausencia.

En un peleado encuentro en el estadio El Teniente de Rancagua, a unos 100 kilómetros de Santiago, la estrella estadounidense Benjamin Cremaschi, excompañero de Lionel Messi y máximo goleador en lo que va de la competencia, y el referente marroquí Othmane Maamma, delantero del Watford inglés, guiaron a sus respectivas selecciones.

Aunque Estados Unidos salió mejor e impuso su juego, con Zavier Gozo, Nolan Norris y Cremaschi dando el ritmo, fue la escuadra africana que rompió la igualdad. Tras un fallido centro, el capitán marroquí logró rescatar el balón para brindar una asistencia para Fouad Zahouani cerrar la pinza en el minuto 31.

Estados Unidos apretó, salió a por el empate y logró seis tiros de esquina consecutivos, aunque Marruecos logró salvarse. No tardó para que la presión hiciera efecto y los norteamericanos empataron en el fin de la primera parte, luego de una falta cometida por Ali Maamar sobre Norris en el área.

El árbitro Kevin Ortega pitó penalidad máxima y el delantero Cole Campbell, futbolista del Borussia Dortmund, no titubeó. Le venció al guardameta marroquí y firmó el 1-1 con un ajustadísimo tiro en una afortunada respuesta para dejar todo nivelado a pocos segundos de la pausa.

En la etapa complementaria, los norteamericanos volvieron a la cancha decididos, pero en un descuido de su zaga, Marruecos volvió a tener la ventaja en el marcador en el minuto 67, cuando el defensor Joshua Wynder terminó por mandar el balón al fondo de su propio arco.

Marruecos, tras terminar la fase de grupos como el líder del poderoso grupo C - y superar pesos pesados como España y Brasil - ganó confianza y pasó a dominar en el tramo final en búsqueda del tercer tanto.

Éste llegó de forma insólita: tras una secuencia de groseros errores del portero Adam Beaudry y el centrocampista Taha Habroune, Gessime Yassine no desperdició, anotó con la portería semi vacía y puso el broche de oro en un triunfo que selló el boleto marroquí a las semifinales.

Bajo la batuta del seleccionador Mohamed Ouahbi, Marruecos ya ha igualado su mejor marca en el torneo, ya que en su última participación, en 2005, terminó en cuarto lugar, marca que anhela superar para hacer historia en Chile.

FRANCIA SUFRE PERO SUPERA A NORUEGA

En el cierre de los cuartos, disputado en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, la jerarquía imperó y Francia aseguró el pase a las semifinales tras superar a Noruega con un doblete de Saimon Bouabre aún en la primera mitad.

Con una campaña apagada hasta ahora, los franceses finalmente parecen haber encontrado entendimiento en el terreno de juego, tras terminar la fase de grupos en el tercer puesto del grupo E y casi ir a casa en los octavos, donde lograron una dramática victoria ante Japón gracias a un penal en los últimos minutos del alargue.

Ésta vez, los galos mostraron mucha más ambición. Desde el inicio, se impusieron ante los noruegos y han monopolizado la posesión del balón, con un conjunto que mostró afinidad y exploró múltiples posibilidades.

Con mucha clase, el delantero Saimon Bouabre inauguró el marcador en el minuto 19 con una jugada individual.

Los franceses aumentaron la ventaja en el 37, en una jugada que empezó en la banda izquierda con el centrocampista Anthony Bermont, pasó por el ajuste de cabeza de Andrea Le Borgne y terminó con el maestro remate - y doblete - de Bouabre, quien se ganó la titularidad a lo largo del torneo.

En la segunda parte, el entrenador nórdico Bjorn Johansen movió fichas en un intento de arreglar las cosas y realizó tres cambios, dos de ellos en la primera línea de ataque a fin de fomentar una reacción más ofensiva de sus comandados.

Las modificaciones han dado una inyección de ánimo y surtieron efecto, aunque tardío.

El capitán Rasmus Holten logró el descuento para la escuadra nórdica en el minuto 83 con un cabezazo certero desde sus 1,96 metros de altura, al encajar el balón al segundo palo del portero galo. Otro cabeceo en los últimos minutos en el travesaño le salvó la vida a los franceses, que una vez más triunfaron de forma agónica.