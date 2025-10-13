Aficionados de Dolphins abuchean al equipo tras otra derrota de último minuto

Los Dolphins de Miami fueron abucheados el domingo por sus aficionados locales. Los abucheos podrían haber sido más fuertes, pero muchas de las butacas en el estadio estaban desocupadas.

Después de que la situación sigue empeorando, el puesto del entrenador Mike McDaniel probablemente está en una situación aún más delicada.

Otro partido cerrado, otra derrota para los Dolphins. Los Chargers de Los Ángeles —que iban abajo por 13 a mitad del último cuarto— se recuperaron para vencer a Miami 29-27 y dejar a los Dolphins con un récord de 1-5.

Si la derrota de la semana 5 en Carolina no fue lo suficientemente devastadora —con una ventaja de 17-0 al principio, luego desperdiciando la delantera, quedando atrás, recuperándola tarde antes de ceder el marcador decisivo con 1:59 por jugar— entonces esta fue aún peor.

La fórmula fue similar: Miami lideró al medio tiempo, desperdició la ventaja, quedó atrás 26-13, anotó dos touchdowns en los últimos 8:02 para irse al frente 27-26 en el último minuto —luego permitió un retorno de patada de 40 yardas y un pase de 42 yardas de Justin Herbert a Ladd McConkey. Desde allí, los Dolphins solo pudieron mirar impotentes mientras Cameron Dicker pateaba un gol de campo corto con cinco segundos restantes.

“Esto es algo de lo que hemos hablado colectivamente como equipo sobre ser capaces de terminar en juegos como este donde tenemos la oportunidad de ganar. Y no es solo un lado del balón. Es cada fase”, expresó el quarterback Tua Tagovailoa.

Los Dolphins tienen un récord de 0-4 los domingos esta temporada. Si eso no fuera lo suficientemente malo, Tagovailoa señaló que tampoco han sido geniales en otros días de la semana. Habló sobre cómo los líderes del equipo —refiriéndose a los jugadores, no a McDaniel— han intentado resolver algunos problemas por sí mismos, un proceso que no ha sido fluido.

“Tenemos chicos que llegan tarde a las reuniones solo para jugadores. Chicos que no se presentan a las reuniones solo para jugadores”, comentó Tagovailoa. “Hay mucho que entra en eso... Hay muchas cosas de esa naturaleza que tenemos que mejorar”.

Después de la derrota de 33-8 en la semana 1 en Indianápolis; las derrotas desde entonces —una derrota por diez puntos ante Buffalo donde Miami tuvo el balón con la oportunidad de empatar al final, una derrota por seis puntos ante Nueva Inglaterra, una derrota por tres puntos ante Carolina y ahora la derrota por dos puntos ante los Chargers— han visto a los Dolphins fallar en entregar después de darse una oportunidad al final.

“Decepcionante. Es decepcionante", dijo el ala defensiva Jaelan Phillips. Ni siquiera quería hablar —no había mucho que decir, en su opinión, y probablemente tenía razón— antes de finalmente responder algunas preguntas.

