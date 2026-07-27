Marlins se derrumban en la octava ante los Padres y llegan a 12 derrotas consecutivas

Los Marlins de Miami establecieron un récord de franquicia con su 12.º derrota consecutiva y el juego que rompió la marca quizá fue el más doloroso de la mala racha.

A seis outs de la victoria, los Marlins se desmoronaron. Los Padres de San Diego borraron un déficit de dos carreras con un octavo inning de cuatro anotaciones y ganaron 5-3.

“Venir aquí todos los días a llorar por esto y poner excusas, no sé qué va a lograr”, exclamó el mánager de los Marlins, Clayton McCullough. “Somos un grupo con mucho orgullo que, sin duda, está molesto, frustrado, enojado por cómo van las cosas. Somos los únicos que podemos cambiarlo”.

Los Marlins han perdido 11 duelos seguidos en tres ocasiones en la historia de la franquicia. Les ocurrió dos veces, en dos tramos distintos, en 1998, cuando el club perdió 108 juegos, y otra vez en junio de 2011.

“Ahora mismo, se siente un poco como si estuviéramos jugando a la ruleta y, de alguna manera, sale rojo 12 veces seguidas”, comentó el bateador de poder de los Marlins, Kyle Stowers. “Creo que lo que más duele es que no podemos esforzarnos más”.

Antes del derrumbe tardío del domingo, los Marlins casi queda en posición de celebrar tras el juego. Miami anotó dos carreras en la segunda entrada y Stowers conectó un jonrón en la tercera para tomar ventaja de 3-0.

Pero, después de que el abridor Janson Junk limitó a los Padres a una carrera y tres relevistas los mantuvieron en blanco, Lake Bachar no pudo sostener la tendencia cuando fue llamado para lanzar la octava.

Manny Machado pegó un jonrón de dos carreras para empatar el juego 3-3, y Jackson Merrill siguió con un cuadrangular solitario para tomar la delantera. El dominicano Luis Campusano añadió un sencillo impulsor para aumentar la miseria.

Los abucheos de los 21.675 asistentes se hicieron notar después de que el tercer out puso fin a la entrada. Miami no gana desde una victoria 8-4 sobre Seattle el 9 de julio.

#Entiendo la frustración de los aficionados, claro. Yo también estaría frustrado si fuera aficionado. Pero nadie está más frustrado que nosotros", añadió McCullough. “Estos muchachos vienen aquí todos los días, encarando cada jornada con lo mejor para salir ahí y ganar”.

Los Marlins tenían marca de 52-42 antes del Juego de Estrellas, a tres juegos de Atlanta, líder del Este de la Liga Nacional. También ocupaban el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Pero el desplome comenzó en la serie en casa del fin de semana contra Cleveland, antes del receso. Con la excepción de la derrota del sábado 7-2 ante San Diego, Miami ha perdido los otros 11 juegos por tres carreras o menos.

Los bates de Miami se han apagado durante la racha. Los Marlins batean para .208 con un OPS de .607. El domingo, Stowers conectó dos de los cinco hits de Miami.

“Por cómo hemos estado jugando, hemos jugado lo suficientemente bien como para ganar, pero la mayoría de las noches nos falta una jugada”, reconoció Stowers. “Creo que seguimos en una buena posición. Todavía me encantan nuestras posibilidades. Nos encanta este grupo. Simplemente, a nivel micro, perder tantas veces apesta”.

La próxima oportunidad de los Marlins para cortar la racha será el lunes, cuando abran una serie de tres juegos en casa contra Filadelfia, otro rival divisional. Está previsto que el as de los Filis, Zack Wheeler, sea el abridor.

“Va a estar mirándonos de frente otra vez. Tenemos que enfrentar esto de lleno”, dijo McCollough.

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