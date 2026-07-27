Jaxon Smith-Njigba listo para pasar página y 'subir el nivel' en su campaña de 2026

El receptor abierto All-Pro de los Seahawks de Seattle, Jaxon Smith-Njigba, nunca se ha preocupado por dónde colocarse en la línea de golpeo.

Quiere seguir siendo multifacético como los receptores que veía cuando crecía.

“Siempre veía a AB (Antonio Brown), a Dez Bryant y a Larry Fitzgerald, y esos tipos de verdad se alineaban en todas partes. Así que yo solo quería ser versátil, para poder alinearme literalmente en cualquier lugar, lo que el entrenador necesite", comentó el domingo Smith-Njigba.

“Ya sabes, es fácil poner el balón en mis manos y acelerar”.

Smith-Njigba sin duda aceleró su campaña de 2025 y fue una pieza clave para ayudar a los Seahawks a conquistar su segundo Super Bowl en la historia de la franquicia con un triunfo 29-13 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra.

El Jugador Ofensivo del Año de AP estableció récords del equipo la temporada pasada con 1.793 yardas por recepción y 119 recepciones. Fue elegido All-Pro por unanimidad y tuvo nueve partidos de 100 yardas por recepción durante la temporada regular.

Seattle lo recompensó con una extensión de cuatro años y 168,6 millones de dólares esta pasada temporada baja, que promedia 42,15 millones anuales e incluye más de 120 millones garantizados.

Pero Smith-Njigba, de 24 años, y Seattle están listos para pasar página tras el éxito de la temporada pasada, aunque han conservado gran parte del plantel.

“Queremos crear una nueva historia con esta próxima temporada. Y como es diferente, sí tenemos tipos distintos, tenemos gente distinta en el edificio, así que va a ser una historia única y un reto único — diferente al del año pasado. Así que estamos emocionados de asumirlo”, señaló Smith-Njigba.

También quiere ser una nueva versión de sí mismo.

“Quiero que vean distintos niveles, casi un jugador diferente ahí afuera, y simplemente una versión mejorada. Siempre digo que puedo mejorar en todas las áreas”, expresó Smith-Njigba.

Lo que sí es distinto para Smith-Njigba esta próxima temporada es quién está cantando las jugadas en la ofensiva.

Seattle contrató al exentrenador de alas cerradas y coordinador del juego terrestre de los 49ers de San Francisco , Brian Fleury, como su coordinador ofensivo, tras la salida de Klint Kubiak para convertirse en entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas.

En sus cuatro temporadas en la NFL con Seattle, Smith-Njigba nunca ha tenido el mismo coordinador ofensivo en temporadas consecutivas.

Esta será la primera oportunidad de Fleury en la NFL para mandar las jugadas.

“Me encantan las cosas nuevas y las perspectivas nuevas. Como jugador, es tu oportunidad de crecer. Y para mí, siento que lo que sea que el entrenador pida, puedo hacerlo. Y entonces es algo genial, simplemente tener una mentalidad diferente, un entrenador diferente”, señaló Smith-Njigba.

Seattle tiene uno de los grupos de receptores más profundos de la NFL junto a Smith-Njigba, con Cooper Kupp y la adquisición a mitad de temporada pasada Rashid Shaheed, quien firmó un contrato de tres años y 51 millones de dólares durante la temporada baja. El receptor de segundo año Tory Horton también está sano en el campamento de entrenamiento después de que una lesión en la espinilla terminara la temporada pasada de forma prematura. Anotó seis touchdowns en ocho partidos.

Smith-Njigba cree que el talento y la versatilidad del grupo de receptores saca lo mejor de él.

“Nuestros receptores pueden jugar en distintas posiciones, lo que también me permite alinearme en cualquier parte del campo. Trato de hacer que todo se vea igual. No soy el receptor más alto, así que puedo vender y hacer que todo se vea más o menos igual. Y creo que por dentro y por fuera, eso es algo difícil de detectar y de cubrir”, explicó.

Y una sensación mutua que se extendía por todo el plantel era dejar atrás el éxito de la temporada pasada.

“El Super Bowl fue genial. Ya sabes, me encanta tenerlo, pero al final del día, tenemos que apartar eso a un lado”, concluyó Smith-Njigba.

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