Kuminga, Moody y Podziemski lideran ataque equilibrado de Warriors en triunfo 131-118 ante Grizzlies

Jonathan Kuminga tuvo 25 puntos, diez rebotes y cuatro asistencias, Brandin Podziemski añadió 23 unidades y seis asistencias, y los Warriors de Golden State se alejaron de los Grizzlies de Memphis en el tercer cuarto para una victoria de 131-118 el lunes por la noche.

Jimmy Butler y Moses Moody anotaron 20 tantos cada uno, mientras que Stephen Curry añadió 16 en el ataque equilibrado de Golden State.

Draymond Green repartió 10 asistencias antes de salir por faltas con 7:32 restantes. Recibió una falta flagrante de tipo uno con 3:48 restantes en el tercer período por un fuerte agarre a Santi Aldama desde atrás después del robo del delantero de Memphis y mientras se dirigía a la canasta. Aldama falló ambos tiros libres y Green galopó con alegría.

Aldama terminó con 14 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias.

Ja Morant tuvo 23 tantos y nueve asistencias para Memphis, pero falló sus seis intentos de triples. Jock Landale tuvo 17 unidades y seis rebotes.

Moody encestó triples consecutivos mientras los Warriors ampliaban su ventaja a 88-75 en el tercer cuarto y Curry conectó dos posesiones después. Moody anotó 12 puntos durante un tercer cuarto de 36 puntos.

El entrenador Steve Kerr había desafiado a su equipo a cuidar mejor el balón, pero los Warriors tuvieron diez pérdidas en la primera mitad que llevaron a 12 puntos de Memphis y 15 en total.

El novato de Golden State, Will Richard, se enfrentó al equipo de Memphis que lo seleccionó en la segunda ronda antes de que los Warriors adquirieran sus derechos.

Los Grizzlies han perdido siete juegos consecutivos en el suelo de los Warriors desde su victoria en tiempo extra por 104-101 el 28 de octubre de 2021.

