Marineros apoyan gran pitcheo de Woo con jonrones de Suárez, Naylor y Polanco ante Atléticos

Bryan Woo permitió un hit en siete entradas y los Marineros de Seattle se apoyaron en jonrones del venezolano Eugenio Suárez, Josh Naylor y el dominicano Jorge Polanco para vencer el viernes 3-2 a los Atléticos.

Con el juego empatado 1-1 en la séptima entrada, el relevista dominicano de los Atléticos Elvis Alvarado (1-1) dejó colgado un slider ante Naylor. El poderoso primera base lo conectó hacia el jardín derecho y lanzó su bate para celebrar el jonrón número 100 en su carrera.

Dos bateadores después, el garrotazo de Polanco puso la pizarra 3-1.

Esos swings postreros impidieron que se desperdiciara una excelente apertura de Woo (11-7). El único hit que permitió fue un jonrón solitario de Brent Rooker en la primera entrada.

El derecho ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

El cerrador estelar mexicano Andrés Muñoz permitió una carrera en la novena entrada antes de salir de un aprieto con las bases llenas para lograr su trigésimo salvamento.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 4-0.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-0. Los dominicanos Julio Rodríguez de 3-0, Polanco de 3-2 con una anotada y una empujada. El venezolano Suárez de 3-1 con una anotada y una producida.

