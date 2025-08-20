Filis aplastan 11-2 a Marineros para completar barrida en serie de tres juegos

Trea Turner tuvo cinco hits y un par de carreras impulsadas, Kyle Schwarber conectó un jonrón e impulsó cinco, y los Filis de Filadelfia completaron una barrida de tres juegos sobre los Seattle Mariners con una victoria de 11-dos el miércoles.

Turner ha tenido seis juegos con múltiples imparables en sus últimos siete. Comenzó con un triple y sumó cuatro sencillos.

Schwarber bateó su 45to cuadrangular, líder de la Liga Nacional, y tuvo un doble productor, un sencillo que impulsó una carrera y un elevado de sacrificio. Lidera las mayores con 110 carreras producidas, un récord personal.

Max Kepler tuvo tres hits, incluido un vuelacercas, y Bryson Stott pegó tres imparables y dos carreras impulsadas para los Filis, que han ganado cuatro seguidos.

El peruano Jesús Luzardo (12-6) abanicó a 12 en seis entradas. Permitió una carrera con tres hits.

El dominicano Julio Rodríguez y el venezolano Eugenio Suárez conectaron cada uno jonrones solitarios para Seattle, que ha perdido cinco seguidos y siete de ocho.

Luis Castillo (8-7) permitió tres carreras en diez hits en cuatro entradas.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez bateó de 4-3 con una carrera anotada y una impulsada; venezolano Eugenio Suárez de 4-1 con una anotada y una producida; el colombiano Donovan Solano de 2-0; y el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-0.

