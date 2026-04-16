Dodgers rompieron récord de gasto MLB con 515 millones en el 2025

Los Dodgers pulverizaron el récord de gasto de las Grandes Ligas con un total combinado de 515 millones de dólares entre nómina e impuesto de lujo el año pasado, camino a su segundo título consecutivo de la Serie Mundial, según las cifras finales recopiladas por la oficina del comisionado. Se proyecta que Los Ángeles vuelva a tener el total más alto en 2026.

El gasto de Los Ángeles en 2025 incluyó récords de nómina por 345,3 millones de dólares y un impuesto de 169,4 millones, para un total de 514,6 millones. Pese a varios contratos rebajados para reflejar pagos diferidos, el total de los Dodgers fue siete veces la nómina de 68,7 millones de los Marlins de Miami, el equipo que menos gastó, y superó la suma de las nóminas de los seis clubes con menor gasto.

El gasto de los Dodgers el año pasado superó el anterior máximo de 430,4 millones de dólares de los Mets de Nueva York de 2024 —a pesar de que el total de Los Ángeles no incluyó el bono por firma de 6,5 millones otorgado al lanzador Roki Sasaki como parte de un contrato de ligas menores.

Los Mets y los Dodgers, en conjunto, gastaron 948,3 millones de dólares. La proporción entre los cinco equipos que más gastaron y los cinco que menos gastaron aumentó de 3,6 en 2021 a un récord de 4,7 el año pasado.

Los Dodgers en 2025 pusieron fin a la racha de tres años de los Mets como la nómina más alta, impulsados por 8,5 millones de dólares en bonos devengados por el as retirado Clayton Kershaw.

El total de Los Ángeles habría sido aproximadamente 71 millones de dólares más alto de no ser por los pagos diferidos para siete jugadores, lo que derivó en descuentos para los cálculos de nómina. Shohei Ohtani cuenta como 28,2 millones porque 68 millones de su salario de 70 millones del año pasado se le pagaran hasta 2035.

Los Mets terminaron segundos en nómina con 342,1 millones de dólares y, con el impuesto, tuvieron un gasto total de 433,7 millones.

En las primeras cinco temporadas después de que el propietario Steve Cohen compró el equipo, los Mets gastaron 1.440 millones de dólares: 1.110 millones en nómina y 320 millones en impuesto.

Tanto los Mets como los Dodgers superaron el anterior récord de nómina, establecido por los Mets de 2024 con 333,3 millones de dólares.

Se proyecta que Los Ángeles, según las cifras del día inaugural de MLB, lidere el gasto en 2026 con una nómina de 323,3 millones de dólares para su roster de 40 jugadores y un impuesto de 163,7 millones, para un total de 487,1 millones. Los Mets comenzaron con una nómina récord de 358,4 millones y tienen un impuesto proyectado de 124,1 millones, para un gasto de 482,5 millones.

Cleveland tiene la nómina más baja del roster de 40 jugadores en el día inaugural este año, con 75,5 millones de dólares.

El gasto total, basado en nóminas regulares, aumentó 3,1% a 5.320 millones de dólares el año pasado desde 5.160 millones en 2024, y se ha incrementado 31,3% en cuatro temporadas bajo el actual contrato laboral, de los 4.050 millones en 2021.

Esas cifras no incluyen el fondo anual de 50 millones de dólares en bonos previos al arbitraje que comenzó con el convenio colectivo de 2022 ni las asignaciones para beneficios, que sí están incluidas en las nóminas del impuesto de lujo de MLB.

Entre las nóminas para el impuesto de lujo, ocho equipos comenzaron 2026 por encima del umbral impositivo de 244 millones de dólares. A los Dodgers (415,2 millones), Mets (379,2 millones) y Yankees (339,6 millones) les siguieron Toronto (319,5 millones), Filadelfia (315,2 millones), Boston (263,7 millones), San Diego (260,1 millones) y Atlanta (247,9 millones).

Los Chicago Cubs comenzaron 25.000 dólares por debajo y Detroit 2,5 millones por debajo. Las nóminas suben y bajan durante la temporada debido a canjes y movimientos en el roster.

Los Yankees terminaron 2025 con la tercera nómina regular más alta, con 301,5 millones de dólares, seguidos por Filadelfia (291,9 millones), el campeón de la Liga Americana Toronto (253,1 millones), Houston (236,4 millones) y Texas (229,9 millones).

Cuatro de los cinco equipos que más gastaron llegaron a los playoffs, excepto los Mets, junto con equipos cuyas nóminas ocuparon el noveno, décimo, duodécimo, decimoquinto, decimoséptimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo quinto lugar.

Los Dodgers fueron el equipo que más incrementó su nómina en 2025, con 74,4 millones de dólares. Otros equipos con grandes aumentos en 2025 fueron Detroit (61,9 millones), Baltimore (60,2 millones, hasta 165,6 millones), San Diego (45,6 millones, hasta 217,6 millones), Filadelfia (42,8 millones) y Toronto (34,7 millones).

Quince equipos recortaron nómina de 2024 a 2025, encabezados por los Medias Blancas de Chicago (en 66,1 millones, hasta 87,9 millones), San Luis (39,3 millones, hasta 139,1 millones), Miami (29,4 millones, hasta 68,8 millones) y San Francisco (en 28 millones, hasta 182,9 millones). Los Cardenales han recortado aún más la nómina a 102,3 millones en el día inaugural de este año, y eso incluye unos 47,4 millones atribuibles a canjes que involucraron a tres jugadores que ya no están con el equipo: Nolan Arenado, Sonny Gray y el venezolano Willson Contreras.

Los Yankees redujeron su nómina en 9,4 millones de dólares de 2024 a 2025 y la han elevado a 302,8 millones este año.

Once equipos superaron los 200 millones de dólares en 2025, igualando el récord establecido en 2023. Cinco equipos estuvieron por debajo de 100 millones, uno más que el mínimo récord de 2024.

Las nóminas regulares del año pasado se basan en los salarios de 2025, los bonos devengados y las porciones prorrateadas de bonos por firma y compensación no monetaria para los rosters de 40 jugadores. Los salarios diferidos y los pagos de bonos se descuentan a valores actuales, y se contabilizan los pagos por rescisión, las compensaciones por compra de opciones y las transacciones en efectivo entre clubes.

MLB calculó el salario promedio al 31 de agosto, el último día antes de que los rosters activos se ampliaran a 26, en 4.611.595 dólares. La asociación de jugadores, usando una metodología ligeramente distinta, llegó a 4.721.393.

El impuesto de lujo se basa en nóminas con valores anuales promedio que incluyen beneficios y el fondo de bonos previos al arbitraje. La asociación de jugadores no considera que los pagos del impuesto deban usarse para medir la disparidad porque la mitad del dinero del impuesto va a un fondo discrecional del comisionado que se distribuye entre equipos elegibles para recibir dinero de reparto de ingresos que han incrementado sus ingresos locales no mediáticos.

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