España: Ferran Torres no jugará contra Chequia y Croacia por lesión de tobillo

El delantero Ferran Torres se retiró de la convocatoria de España por una dolencia en el tobillo izquierdo, lo que lo deja fuera de los partidos restantes de los campeones mundiales en la Liga de Naciones contra la Chequia y Croacia durante esta ventana internacional.

Carlos Espí, del Real Madrid, fue convocado para reemplazar a Torres, autor del gol de la victoria en la final del Mundial contra Argentina en julio.

El jugador del Paris Saint-Germain “arrastraba unas molestias en su tobillo izquierdo que inicialmente no le han impedido entrenar y jugar, pero ante la persistencia de la sintomatología se ha decido desconvocar al jugador para priorizar su recuperación", informó la selección española en un comunicado previo al partido del sábado contra los checos en Oviedo.

Torres fue titular en la victoria 3-2 sobre Inglaterra el sábado antes de ser sustituido a los 55 minutos. Fue suplente sin ingresar en el triunfo 4-1 sobre Croacia el martes.

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