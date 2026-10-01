Malagò enfrenta pesquisa por su elección al frente de la Federación de Fútbol de Italia

Giovanni Malagò no sólo tiene que afrontar los problemas de la atribulada selección nacional como presidente de la Federación de Fútbol de Italia.

Malagò se enfrenta a una investigación del Comité Olímpico Italiano (CONI) —un organismo que antes presidió— por una presunta irregularidad en su elección que podría derivar en su destitución y en que un comisario de emergencia asuma el control.

Y —al menos mientras conserve el cargo— Malagò también ha heredado las problemáticas preparaciones de Italia para albergar el Campeonato Europeo de 2032.

La federación presentó esta semana a la UEFA una lista de 14 estadios en 13 ciudades que podrían acoger partidos del torneo, que coorganiza con Turquía. Pero solo uno de los recintos —el Allianz Stadium de la Juventus en Turín— está listo.

Investigación por la elección

La investigación sobre la elección gira en torno a si Malagò estaba inscrito como miembro de la federación de fútbol en el momento de la votación.

“No estoy preocupado. Puedo equivocarme, pero no lo creo”, afirmó Malagò el jueves. “Fui elegido y tuve un consenso de votos. Con esos requisitos, ¿por qué debería preocuparme?”.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha advertido a las autoridades italianas sobre una injerencia política en una entrevista con la Gazzetta dello Sport.

El CONI debatirá la votación de la FIGC el martes.

Malagò recibió el 68,58% de los votos en la elección, superando con facilidad al expresidente de la federación Giancarlo Abete, que obtuvo el 29,17% y fue el único otro candidato.

La votación era para reemplazar a Gabriele Gravina, quien dimitió después de que la selección que ha sido cuatro veces campeona del mundo no lograra clasificarse para un tercer Mundial consecutivo.

Diana Bianchedi, aliada de Malagò, renunció el miércoles como jefa de la delegación de la selección nacional en medio de un enfrentamiento con el ministro de Deportes, Andrea Abodi.

Lista de estadios

Las 13 ciudades que Italia ha presentado como posibles sedes de la Euro 2032 son: Bari, Bolonia, Cagliari, Florencia, Génova, Lecce, Milán, Nápoles, Palermo, Roma, Salerno, Turín y Verona.

En la propuesta se incluyen dos estadios en Roma: el Stadio Olimpico y un nuevo estadio que la Roma tiene previsto terminar a tiempo.

Idealmente, la UEFA seleccionaría cinco estadios en Italia y cinco en Turquía para el torneo de 24 equipos y 51 partidos.

“He sido abanderado de grandes eventos durante años”, señaló Malagò, quien anteriormente fue presidente del Comité Olímpico Italiano y del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. “La UEFA nos está observando muy de cerca. Y nuestro plan es un acto de fe porque, a día de hoy, solo un estadio estaría listo para albergar la Eurocopa, mientras que Turquía tiene bastante más de cinco”.

De los cinco favoritos, solo Turín está listo. Inter y AC Milan planean derribar San Siro y construir un nuevo estadio, y otros tres necesitan ser remodelados con obras importantes: el Stadio Olimpico en Roma, el Stadio Diego Armando Maradona en Nápoles y el Stadio Renzo Barbera en Palermo.

Las autoridades municipales de Roma dieron esta semana la aprobación final para construir el nuevo estadio de la Roma. Pero la construcción no comenzaría hasta el próximo año.

Italia había querido originalmente organizar la Eurocopa por su cuenta antes de pedir a Turquía que se sumara a una candidatura conjunta debido a su falta de estadios adecuados.

El gobierno nombró en abril a Massimo Sessa como comisario extraordinario para los estadios.

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