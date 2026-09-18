Mancini cita a ocho nuevos jugadores para su regreso como técnico de Italia

Roberto Mancini citó a ocho nuevos jugadores en su primera convocatoria desde su regreso como técnico de Italia de cara a cuatro partidos de la Liga de Naciones.

A Mancini se le ha encomendado la tarea de revitalizar a un equipo que anda de capa caída. Su lista incluye una mezcla de jugadores experimentados, a quienes condujo al título de la Eurocopa 2021, y posibles debutantes.

Los ocho que aparecen por primera vez son Mohamed Ali Zoma, Antonio Vergara, Alessandro Romano, Issa Doumbia, Michael Kayode, Massimo Pessina, Samuele Inácio y Sebastiano Esposito.

Italia se estrenará en la Liga de Naciones en casa ante Bélgica el 25 de septiembre y, tres días después, enfrentará a Turquía. También jugará contra Francia el 2 de octubre y nuevamente con Turquía el 5 de octubre.

Italia está en crisis tras perderse su tercera Copa del Mundo consecutiva. Eso provocó las renuncias del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, y del técnico Gennaro Gattuso en abril, poco después de la derrota en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina.

Mancini fue recontratado como entrenador, tres años después de que abandonara el mismo cargo por un lucrativo contrato con Arabia Saudí.

Las caras nuevas

Ali Zoma, de 22 años, tuvo una campaña de despegue en Alemania, al marcar 15 goles en 31 partidos con Nuremburgo, y ha mantenido ese nivel esta temporada con cinco tantos en el mismo número de encuentros.

Romano, mediocampista de Cagliari, cambió la semana pasada su afiliación internacional de Suiza a Italia.

Pessina, arquero de 18 años de Bologna, ha disputado apenas cinco partidos de la Serie A, pero ofreció una actuación impresionante el fin de semana pasado contra el Napoli. Sustituyó al titular Łukasz Skorupski, quien fue apartado por llegar tarde a una sesión de entrenamiento.

El Sporting de Lisboa adquirió a Doumbia, un volante de 22 años, procedente de Venezia durante la pretemporada por alrededor de 23 millones de euros (26,4 millones de dólares), e incluyó una cláusula de rescisión de 80 millones de euros (91,8 millones de dólares) en su contrato.

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