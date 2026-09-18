Cristiano Ronaldo entra en convocatoria de la Liga de Naciones por el nuevo técnico de Portugal

Cristiano Ronaldo fue incluido el viernes en la convocatoria de Portugal por el nuevo técnico Jorge Jesus para sus próximos partidos de la Liga de Naciones.

El astro de 41 años afirmó que el Mundial que se disputó este verano boreal fue el último, pero aún no ha dicho cuándo planea retirarse de la selección. Tendrá 43 años cuando se dispute la Eurocopa de 2028, el próximo gran torneo.

Esta fue la primera lista anunciada por Jesus, contratado para reemplazar al español Roberto Martínez después de que Portugal perdió 1-0 ante España en los octavos de final del Mundial. El trabajo anterior de Jesus como entrenador fue con Al Nassr, el club de Cristiano en Arabia Saudí, y en donde ganaron juntos la liga la temporada pasada.

“Todos los jugadores convocados están a mi disposición”, manifestó Jesus sobre el papel que tendrá Cristiano.

“Si rinde bien, juega. Si no rinde bien, no juega. Así trato a todos”, indicó antes de añadir un matiz.

“Ahora, ¿Cris tiene un estatus diferente? Sí. Su carrera es diferente. Tiene cinco Balones de Oro. Pero ¿eso influye en mis decisiones? No. No influye en nada, cero, pero es diferente de los demás”.

Jesus, de 72 años, también ha entrenado a varios clubes portugueses, incluidos Benfica y Sporting de Lisboa.

Cristiano es el máximo goleador del fútbol internacional masculino con 146 goles. Su mayor logro con Portugal fue ayudar a ganar la Eurocopa de 2016.

Ahora persigue los 1.000 goles en su carrera. Actualmente tiene 979. Al preguntársele si imaginaba a Cristiano alcanzando esa cifra, Jesus comentó que dudaba que fuera con Portugal.

“Creo que es más probable que marque su gol número mil con Al Nassr que con la selección portuguesa”, afirmó.

Portugal abrirá la Liga de Naciones recibiendo a Gales el 24 de septiembre. Juega como visitante ante Noruega tres días después y luego en Dinamarca el 1 de octubre, antes de recibir a Noruega el 4 de octubre.

___

Lista:

Arqueros: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Defensas: Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (Paris Saint-Germain), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray).

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP