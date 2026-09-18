Cardinals ponen a prueba su nueva confianza ante los Seahawks, campeones defensores del Super Bowl

Trey McBride cumple su quinta temporada con los Cardinals de Arizona y nunca ha sido parte de una victoria sobre los Seahawks de Seattle, un rival del Oeste de la NFC y los campeones defensores del Super Bowl.

Ocho partidos. Ocho derrotas.

Pero el tight end All-Pro se siente bastante bien estos días, sobre todo después de que los Cardinals lucieran mucho mejor de lo esperado en una victoria como visitantes por 26-14 sobre los Chargers de Los Ángeles, una de las mayores sorpresas de la primera semana de la NFL.

“Quieres jugar contra los mejores, quieres medirte con los mejores", dijo McBride. "¿Qué mejor desafío que esta semana? ¿Por qué no hacerlo contra los mejores? Veamos qué tenemos”.

Los Cardinals (1-0) reciben a los Seahawks (1-0) el domingo en una prueba de fuego para la remozada franquicia. Su nuevo entrenador Mike LaFleur se convirtió en el primer estratega no interino en ganar su primer partido como técnico de los Cardinals desde que Don Coryell lo logró en 1973.

LaFleur fue el coordinador ofensivo de los Rams de Los Ángeles —que también están en la división— durante las últimas tres temporadas y sabe muy bien con qué se va a encontrar este fin de semana, particularmente en lo que respecta a la defensa de los Seahawks.

Seattle tuvo otra actuación defensiva brillante en una victoria por 13-10 sobre Nueva Inglaterra en la primera fecha.

“No hay ninguna debilidad, en absoluto. Es una liga impulsada por los jugadores, pero estarías equivocado si no dijeras también lo bien que están entrenados", dijo LaFleur. “Son 11 tipos trabajando al unísono que simplemente entienden lo que está pasando”.

Los Seahawks iniciarán el domingo con el quarterback suplente Drew Lock después de que el titular Sam Darnold fuera descartado por una lesión que sufrió contra los Patriots. Lock jugó la mayor parte del partido ante los Patriots después de que Darnold se lesionara en la serie inicial, completando 16 de 22 pases para 187 yardas y un touchdown.

Los 49ers vuelven de victoria dominante en Australia

El escenario para comenzar la temporada de los 49ers de San Francisco difícilmente podría haber sido mucho más desafiante.

Viajaron a Australia, donde dominaron a los Rams de Los Ángeles Rams, favoritos para el Super Bowl, en una victoria por 27-7.

La tarea sobre el papel para su segundo encuentro parece mucho más sencilla. Los 49ers se enfrentan al equipo con menos probabilidades de ganar el título esta temporada al recibir en casa a los Dolphins de Miami.

El enfoque de San Francisco (1-0) sigue siendo el mismo.

“Creo que la grandeza de nuestro equipo en general es tener a un entrenador como Kyle Shanahan; él pinta el panorama perfectamente para la situación semana a semana", indicó el estelar linebacker Fred Warner. "Hizo lo mismo esta semana, haciéndonos saber el desafío que presentan los Dolphins y el reto que tenemos como equipo para mejorar a partir del partido contra los Rams. No fue un partido perfecto ni mucho menos; hay cosas que corregir en todos los aspectos”.

A pesar de algunos errores en el debut, los resultados fueron abrumadoramente buenos.

Brock Purdy lanzó tres pases de touchdown, la línea ofensiva no permitió capturas y abrió el camino para 174 yardas por tierra. Además, la defensa frenó al vigente MVP Matthew Stafford y a la ofensiva que lideró la NFL en anotación la temporada pasada.

Los Dolphins no tuvieron un debut ni de cerca tan bueno con su nuevo entrenador Jeff Hafley, al perder 27-13 ante los Raiders de Las Vegas, el peor equipo de la pasada temporada.

Steelers en racha, Patriots buscan recuperarse

Durante sus 24 temporadas con los Patriots, Bill Belichick nunca se contuvo al expresar su afinidad por los Steelers de Pittsburgh.

Desde los elogios que prodigó a los propietarios de los Steelers hasta el éxito del equipo en el emparrilado —actualmente empatados con Nueva Inglaterra on seis títulos de Super Bowl, la mayor cifra de la NFL—, Belichick habló de Pittsburgh con reverencia.

El pasado y el futuro de ambas franquicias quedarán en evidencia en el más reciente enfrentamiento del domingo.

Los Steelers (1-0) llegan tras el exitoso debut del nuevo entrenador Mike McCarthy, luego de la salida de Mike Tomlin, y una actuación a la vieja usanza del mariscal de campo Aaron Rodgers, de 42 años, en la victoria inaugural sobre Atlanta.

“Me siento realmente bien. Las piernas se sienten bien. Me siento bien moviéndome, y siento que voy a seguir mejorando”, dijo Rodgers.

Mientras el reencuentro entre Rodgers y McCarthy ha aportado una nueva dinámica a esta versión de los Steelers, el entrenador de los Patriots Mike Vrabel señaló que las expectativas siempre son las mismas cuando Pittsburgh está en la banda contraria.

“Creo que los Steelers son la identidad. Los Steelers van a ser los Steelers. Son grandes y largos y van a intentar obligar al quarterback a cometer errores”, dijo Vrabel.

La segunda semana arrancó con una victoria de los Bills de Buffalo (2-0). Al inaugurar su nuevo estadio, se impusieron 41-31 sobre los Lions de Detroit (1-1).

También el domingo, Carolina visitará a Atlanta, Cincinnati a Houston, Cleveland a Tampa Bay, Green Bay a los Jets de Nueva York, Minnesota a Chicago, Nueva Orleans a Baltimore, Filadelfia a Tennessee, Jacksonville a Denver, Las Vegas a los Chargers de Los Ángeles, Washington a Dallas e Indianápolis a Kansas City. Tras su derrota en Melbourne, los Rams recibirán a los Giants de Nueva York en el duelo del lunes por la noche.

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