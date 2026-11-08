Manchester United sigue sin convencer a su afición y cae a la zona de descenso de la Liga Premier

Manchester United encajó el domingo dos goles en menos de cuatro minutos ante el Aston Villa en la Liga Premier, lo que aumentó la presión sobre el entrenador Michael Carrick antes de que su equipo volviera a reaccionar.

El United terminó salvando un empate 4-4, necesitando dos goles en el tiempo añadido para conseguir un punto en OLd Trafford.

El atacante Alysson remató entre las piernas del portero de United Senne Lammens en el primer ataque del partido en Old Trafford, y el delantero Nicolas Jackson añadió el segundo en el cuarto minuto, lo que provocó abucheos de los aficionados locales.

El segundo gol llegó después de 3 minutos y 42 segundos de juego para ser la ocasión más temprana en que United se había visto 2-0 abajo en un partido de la Liga Premier.

Los seguidores del United protestaron antes del saque inicial contra los propietarios, la familia Glazer y Jim Ratcliffe, pidiéndoles que vendieran el club tras años de bajo rendimiento.

Y los abucheos se hicieron más fuertes después del arranque fulminante de Villa, con aficionados coreando: “We want Glazers out”.

El United recortó distancia con un penal a los 16 minutos, cuando Bruno Fernandes convirtió tras la caída de Matheus Cunha dentro del área por una falta de Boubacar Kamara. Y la remontada continuó con Youri Tielemans igualando justo antes del descanso para dejar el 2-2 al medio tiempo.

United también se puso el martes 2-0 abajo ante la Roma en la Liga de Campeones después de 17 minutos, la vez más rápida que había ido perdiendo por ese marcador en un partido europeo como local. United terminó ganando 3-2.

Carrick llegó al encuentro con incertidumbre sobre su puesto tras el peor inicio de United desde la campaña 1986-87, que llevó a la contratación del ícono del club Alex Ferguson.

United comenzó el partido penúltimo en la clasificación, por encima del colista Crystal Palace por diferencia de goles.

Su única victoria liguera de la temporada fue contra el recién ascendido Ipswich el 30 de agosto.

Los aficionados de Villa se burlaron de Carrick con cánticos de “You're getting sacked (fired) in the morning” y apuntaron al exjugador Tielemans, cantando: “You used to play for a big club”.

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