Manchester City sigue mostrado fallos a pesar del excesivo gasto esta temporada

Manchester City ha gastado más de 500 millones de dólares en los últimos 12 meses para renovar una plantilla envejecida en un intento por recuperar el estatus del equipo como el mejor de Inglaterra.

Con la evidencia actual, no será una solución rápida.

Tras la derrota el sábado 2-0 en el derbi contra el Manchester United, el equipo de Pep Guardiola cayó el martes por 3-1 ante el Bodø/Glimt en la Liga de Campeones. Ambos partidos expusieron las deficiencias en la plantilla del City a pesar del derroche del club que ha continuado gastando en enero con la llegada de Antoine Semenyo y Marc Guehi.

Claro, las lesiones no están ayudando. Guardiola ha sido privado de toda su defensa titular, con los centrales Ruben Dias, Josko Gvardiol y John Stones actualmente lesionados.

Sin embargo, hay otras fallas.

Todavía no hay un verdadero reemplazo para el delantero Erling Haaland, quien podría estar mostrando los efectos tras perderse un partido. Ha marcado un gol en sus últimos ocho partidos, de penal.

El City no ha fichado a un lateral derecho para reemplazar a Kyle Walker, por lo que ha estado confiando en el centrocampista Matheus Nunes para cubrir esa posición. Nunes ha hecho un buen trabajo —es uno de los jugadores del City que más ha mejorado— pero es poco probable que sea la solución a largo plazo.

La decisión de Guardiola de jugar prácticamente con el mismo equipo durante las últimas semanas del 2025 también destacó su falta de confianza en sus suplentes, algunos de los cuales —como Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri, por ejemplo— fueron comprados como parte de la costosa reconstrucción.

Todo esto significa que el partido en casa del City contra el colero Wolverhampton, que sólo tiene una victoria en la campaña, podría no ser tan fácil.

¿Cómo podría serlo dado el rendimiento del City en la última semana que podría clasificarse entre los peores en la década de Guardiola en el club?

Mientras que el City ha ganado solo dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, los Wolves están mejorando y no han perdido en sus últimos cinco partidos.

El City comienza la 23er jornada de la liga en segundo lugar a siete puntos del Arsenal, que —al empatar sus dos últimos partidos de liga contra el Liverpool y el Nottingham Forest— no ha logrado aprovechar al máximo los problemas recientes del City.

Partidos clave

El domingo, el Arsenal recibe al Manchester United, que buscará respaldar su impresionante actuación contra el City y probablemente jugará nuevamente al contraataque en el Emirates Stadium.

El Aston Villa, que es tercero y está empatado en puntos con el City, viajará para enfrentar al Newcastle.

El Liverpool está en el cuarto lugar a siete puntos del City y Villa antes de viajar a Bournemouth.

Jugadores a seguir

Debido a la crisis defensiva del City, Marc Guehi está listo para ser debutar contra los Wolves. Max Alleyne, un central de 20 años que regresó de un préstamo con el Watford de segunda división, debería dejar su lugar.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, debe decidir a quién poner al frente ante el United entre el recuperado Gabriel Jesus y el fichaje de verano Viktor Gyokeres, quien ha sido el delantero titular hasta ahora esta temporada. Ambos anotaron en la victoria de la Liga de Campeones sobre el Inter de Milán el martes.

Fuera de acción

Las improbables ambiciones de título del Aston Villa —o incluso sus intentos de clasificarse para la Liga de Campeones— se han visto afectadas por una lesión de rodilla de Boubacar Kamara que podría dejar centrocampista defensivo fuera por el resto de la temporada.

El extremo del Everton, Jack Grealish, está siendo evaluado debido a una lesión en el pie que, según se informa, podría mantenerlo fuera durante tres meses, lo que sería un golpe para sus esperanzas de regresar a la selección de Inglaterra antes de la Copa del Mundo.

Fuera del campo

Hubo un respiro para el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, esta semana con una victoria sobre el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones.

Perder el sábado contra el Burnley, que es penúltimo, probablemente reviviría las quejas sobre el entrenador danés, que solo lleva siete meses a cargo pero ha sido criticado por sus tácticas pragmáticas.

