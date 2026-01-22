Finalistas al MVP de la NFL AP son Allen, Lawrence, Maye, McCaffrey y Stafford

Christian McCaffrey es el primer jugador en ser finalista para tres premios de la NFL AP en el mismo año, uniéndose a Josh Allen, Trevor Lawrence, Drake Maye y Matthew Stafford en la contienda para ser el Jugador Más Valioso de la NFL 2025 de The Associated Press.

McCaffrey y Maye también son finalistas para el Jugador Ofensivo del Año. Mientras que McCaffrey y Lawrence están igualmente entre los finalistas para el Jugador Regreso del Año.

Los ganadores se anunciarán durante los "NFL Honors" que se realizarán el 5 de febrero. Un panel nacional de 50 miembros de los medios que cubren regularmente la liga completó la votación antes de que comenzaran los playoffs. Los votos fueron tabulados por la firma contable Lutz and Carr.

Los votantes seleccionaron un top cinco para los ocho premios de la AP NFL. Los votos de primer lugar valen 10 puntos. Los votos de segundo a quinto lugar valen cinco, tres, dos y un punto, respectivamente.

Aquí están los finalistas, en orden alfabético, para los ocho premios de la AP NFL:

Jugador Más Valioso

Allen, el actual MVP, lanzó para 3.668 yardas, 25 touchdowns y 10 intercepciones, registrando un índice de pasador de 102,2 para llevar a Buffalo a su séptima aparición consecutiva en los playoffs. También corrió para 14 TDs. Los Bills fueron eliminado s de los playoffs por Denver en la ronda divisional y que llevó al despido del entrenador Sean McDermott.

Lawrence ayudó a Jacksonville a ganar 13 juegos y el título de la AFC Sur. Registró 4.007 yardas por pase, 29 TDs y 12 intercepciones. Los Jaguars fueron eliminados por los Bills en la ronda de comodines.

McCaffrey, un All-Purpose All-Pro, corrió para 1.202 yardas y 10 TDs, además atrapó 102 pases para 924 yardas y siete TDs. Fue clave para que unos 49ers de San Francisco plagados de lesiones ganaran 12 juegos.

Maye tuvo 4.394 yardas por pase, 31 TDs y ocho intercepciones para llevar a los Patriots de Nueva Inglaterra al título de la AFC Este y a una aparición en el juego de campeonato de la AFC el domingo. Maye lideró la NFL en índice de pasador (113.5) y porcentaje de pases completados (72).

Stafford lideró la NFL con 4.707 yardas por pase y 46 TDs. Lanzó ocho intercepciones y terminó segundo detrás de Maye con un índice de pasador de 109,2. Stafford fue All-Pro del primer equipo por primera vez en su carrera de 17 años.

El año pasado, Lamar Jackson fue el QB All-Pro del primer equipo, pero fue superado por Allen para el MVP.

Entrenador del Año

Liam Coen llevó a los Jaguars a un récord de 13-4 y el título divisional en su primera temporada, una mejora de nueve victorias para la franquicia.

Ben Johnson guio a los Bears de Chicago a un récord de 11-cinco y su primer campeonato de la NFC Norte en siete temporadas.

Mike Macdonald llevó a los Seahawks de Seattle a un récord de 14-3 y al puesto número uno de la NFC. Los Seahawks reciben a los Rams en el juego de campeonato de la NFC el domingo.

Kyle Shanahan guio a los 49ers a 12 victorias a pesar de una serie de lesiones en jugadores clave, incluyendo la pérdida de las estrellas defensivas Nick Bosa y Fred Warner para la temporada.

Con Mike Vrabel, el Entrenador del Año de la AP NFL 2021, los Patriots pasaron de ser los peores a los primeros, una mejora de diez victorias en su primera temporada con el equipo.

Asistente del Año

El coordinador defensivo de los Eagles, Vic Fangio, el coordinador defensivo de los Vikings, Brian Flores, el coordinador defensivo de los Broncos, Vance Joseph, el coordinador ofensivo de los Seahawks, Klint Kubiak, y el coordinador ofensivo de los Patriots, Josh McDaniels, son los finalistas.

Regreso del Año

Lawrence, McCaffrey, el receptor de los Patriots Stefon Diggs, el cazamariscales de los Lions Aidan Hutchinson y el mariscal de campo de los Cowboys Dak Prescott son los finalistas.

Jugador Defensivo del Año

El cazamariscales All-Pro Will Anderson Jr. tuvo 12 capturas para los Texans de Houston y fue una parte importante de la defensa número uno de la NFL.

El cazamariscales de los Broncos Nik Bonitto tuvo 14 capturas para la segunda defensa mejor clasificada de la liga.

El cazamariscales de los Browns Myles Garrett, una elección unánime All-Pro, estableció un récord de temporada con 23 capturas y tuvo 33 tacleadas para pérdida. Fue el Jugador Defensivo del Año de la AP 2023.

El cazamariscales de los Lions Hutchinson tuvo 14 1/2 capturas.

El cazamariscales All-Pro Micah Parsons tuvo 12 1/2 capturas en 13 juegos y medio antes de romperse el ligamento cruzado anterior en su primera temporada en Green Bay.

Jugador Ofensivo del Año

Puka Nacua, Bijan Robinson y Jaxon Smith-Njigba se unen a Maye y McCaffrey como finalistas.

Nacua y Smith-Njigba fueron selecciones unánimes All-Pro.

Nacua lideró la NFL con 129 recepciones para 1.715 yardas y diez TDs para los Rams. Smith-Njigba atrapó 119 pases y lideró la liga con 1.793 yardas por recepción y tuvo diez TDs.

Robinson, quien fue corredor All-Pro, lideró la NFL con 2.298 yardas desde la línea de golpeo. Corrió para 1.478 yardas y siete TDs y atrapó 79 pases para 820 yardas y cuatro anotaciones.

Novato Defensivo del Año

El cazamariscales de los Giants Abdul Carter, el back defensivo de los Seahawks Nick Emmanwori, el cazamariscales de los Falcons James Pearce Jr., el apoyador de los Browns Carson Schwesinger y el safety de los Falcons Xavier Watts son los finalistas.

Novato Ofensivo del Año

El mariscal de campo de los Giants Jaxson Dart, el receptor de los Buccaneers Emeka Egbuka, el corredor de los Patriots TreVeyon Henderson, el receptor de los Panthers Tetairoa McMillan y el mariscal de campo de los Saints Tyler Shough son los finalistas.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes