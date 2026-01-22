La Liga guardará un minuto de silencio antes de los partidos por víctimas de accidentes de tren

La Liga guardará un minuto de silencio antes de los partidos de este fin de semana en memoria de las víctimas de los dos mortales accidentes de tren ocurridos en el país en la última semana.

Al menos 43 personas murieron el domingo pasado al sur de España cuando un tren de alta velocidad se salió de la vía y provocó que un segundo tren que pasaba en sentido contrario se descarrilara. Esto fue seguido por otro accidente el martes, cuando un tren en las afueras de Barcelona chocó contra un muro de contención que colapsó, matando a una persona.

El padre del jugador del Getafe, David Cordón, fue una de las víctimas del primer incidente, dijo el club de Madrid. Getafe enfrenta el lunes al Girona. Cordón no está disponible debido a una lesión.

Los incidentes han conmocionado a la nación que lidera Europa en viajes en tren de alta velocidad y tiene millones de trabajadores que dependen del servicio de cercanías todos los días.

Partidos clave

A pesar de su reciente agitación y cambio de entrenador, el Real Madrid visita el sábado al Villarreal con la oportunidad de retomar el liderazgo.

Una victoria del Madrid, que ocupa el segundo lugar, sobre el Villarreal, que ocupa el tercer lugar, le permitiría superar al Barcelona y recuperar el liderazgo antes de que su principal rival juegue el domingo contra el Real Oviedo.

El Villarreal, que tiene un partido menos, está a siete puntos del Madrid. Así que el partido en casa es una oportunidad —quizás la última— para mantener viva su remota posibilidad de postularse por el título.

Contra el modesto Oviedo, el Barcelona intentará sacudirse la derrota del fin de semana pasado ante la Real Sociedad, que puso fin a una racha de 11 victorias consecutivas para el equipo de Hansi Flick.

La Real Sociedad, por su parte, juega el domingo en casa contra el Celta de Vigo. Permanece invicta en cuatro partidos entre La Liga y la Copa del Rey bajo el nuevo entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo, quien la ha llevado al noveno lugar.

Jugadores a seguir

Vinícius Júnior ayudó a calmar a los enfadados aficionados del Madrid al anotar un gol y asistir en otros tres en una goleada el martes 6-1 sobre el Mónaco en la Liga de Campeones.

Ha sido blanco de abucheos por parte de los aficionados del Madrid debido al mal juego del equipo y por supuestamente debido a que no apoyó al ahora exentrenador Xabi Alonso, quien fue despedido la semana pasada y reemplazado por Álvaro Arbeloa.

Se espera que Brahim Díaz regrese a los entrenamientos del Madrid el jueves después de haber ayudado a Marruecos a llegar a la final de la Copa Africana de Naciones, que perdió 1-0 ante Senegal. Díaz desperdició una oportunidad de ganar potencialmente cuando disparó su penalti en el tiempo de descuento directamente a los brazos del portero antes del gol de Senegal.

El centrocampista del Barcelona, Fermín López, quien estuvo cerca de unirse al Chelsea en el verano, está en racha. Tiene diez goles en todas las competiciones, incluidos dos en una victoria 4-2 ante el Slavia Praga.

Fuera de acción

Pedri, el motor que hace funcionar el juego de pases del Barcelona, se lesionó el isquiotibial derecho en Praga y fue sustituido al inicio de la segunda mitad. El club dice que estará fuera por un mes.

