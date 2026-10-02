Manager Torey Lovullo regresa para su 11ª temporada con Diamondbacks

Los Diamondbacks de Arizona han dominado el arte de construir un equipo competitivo de 85 victorias durante las últimas temporadas. El mánager Torey Lovullo tendrá más oportunidades de convertirlos en un club de 95 triunfos.

“No sé cuál es esa respuesta. Pero vamos a morir intentándolo", dijo Lovullo. "Ése es nuestro trabajo”.

Los Diamondbacks anunciaron el jueves que Lovullo regresará para su 11.ª temporada, y el manager firmó un contrato de dos años que lo mantiene bajo contrato en el desierto hasta la temporada 2028.

El futuro del piloto de 61 años con el club estaba en duda después de que los D-backs se perdieron los playoffs por tercer año consecutivo. Arizona quedó eliminado de la contienda por la postemporada el último día de la temporada regular por segunda vez en tres años, cuando los Filis de Filadelfia vencieron a los Rays de Tampa Bay por 7-3 el domingo.

Los Diamondbacks terminaron con una foja de 86-76, el mejor récord de cualquier equipo de las Grandes Ligas que no se clasificó a los playoffs.

El gerente general de Arizona, Mike Hazen, se culpó a sí mismo por las deficiencias del club este año, al señalar que no hizo lo suficiente para corregir las debilidades, particularmente en la primera base, el bateador designado y la rotación abridora.

Consideró que Lovullo tuvo una de sus mejores temporadas como manager, al sobreponerse a varias lesiones de jugadores clave y guiar al equipo a 47 victorias con remontada, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

“Nadie está conforme con ganar 86 juegos, terminar en tercer lugar y no llegar a los playoffs", reconoció Hazen. "Ése es el objetivo y fallamos en ese objetivo, pero quería tener una visión un poco más amplia de todas las cosas buenas que él hace”.

Lovullo es el manager con más victorias en la historia de los Diamondbacks, con marca de 750-768 durante una década completa al mando, y el punto más alto fue una sorpresiva aparición en la Serie Mundial en 2023 después de colarse apenas a los playoffs con un récord de 84-78. Es el tercer mánager con más tiempo en el cargo en las Grandes Ligas, detrás de Kevin Cash, de Tampa Bay, y Dave Roberts, de los Dodgers de Los Ángeles.

Lovullo contuvo las lágrimas en un momento durante la conferencia de prensa del jueves, al expresar su agradecimiento por más oportunidades de llevar al equipo a un título de Serie Mundial. Comentó que se tomó algo de tiempo para descomprimirse en los días posteriores a la temporada regular, ignorando su teléfono y viendo cada episodio de la serie “Ted Lasso” con su esposa durante un periodo de aproximadamente 72 horas.

El jueves, estaba listo para volver al trabajo. Entonces Hazen llamó para darle la buena noticia.

“Sentí alivio, gratitud y emoción. Es emotivo", comentó Lovullo. "He estado aquí mucho tiempo — 10 años en este valle. Y tengo que creer que estoy haciendo algo bien”.

El éxito de postemporada en 2023 elevó las expectativas en Arizona, pero los D-backs no han podido regresar a los playoffs desde entonces. Arizona ganó 89 juegos en 2024, quedándose sin béisbol de octubre tras perder un desempate ante los Mets de Nueva York.

Los D-backs estuvieron en la pelea por los playoffs durante gran parte de 2025 antes de desinflarse en el tramo final y terminar con un récord de 80-82.

Arizona comenzó esta temporada con expectativas de postemporada y estuvo en la contienda durante todo el verano, pero el equipo nunca pudo alcanzar del todo su máximo potencial. Dos de los principales abridores del club — Zac Gallen y Merrill Kelly — tuvieron dificultades, y las variantes se redujeron con las lesiones del as derecho Corbin Burnes, los relevistas A.J. Puk y Justin Martinez, y el principal prospecto Jordan Lawlar.

El receptor venezolano de los Diamondbacks, Gabriel Moreno, ganó el título de bateo de la Liga Nacional esta temporada, pero otros bateadores clave como Corbin Carroll así como los dominicanos Ketel Marte y Geraldo Perdomo fueron inconsistentes.

El drama de final de temporada por la ausencia de Marte en Boston en agosto no ayudó. Su futuro con la organización será una de las historias más importantes durante el receso previo a la próxima campaña.

El afable Lovullo es una figura popular dentro de la organización. Jugó ocho temporadas en las Grandes Ligas para siete equipos en las décadas de 1980 y 1990. Fue coach de banca de los Medias Rojas de Boston cuando ganaron la Serie Mundial en 2013, y jugó béisbol universitario en UCLA.

Hazen lo contrató tras la temporada 2016. Fue nombrado Mánager del Año de la Liga Nacional en 2017 después de llevar a los Diamondbacks a una temporada de 93 victorias — una mejora de 24 triunfos respecto al año anterior — y a un viaje a los playoffs.

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