Astros afrontan otra sacudida, al expirar el contrato de Joe Espada tras barrida en playoffs

Ya sin un gerente general, los Astros de Houston podrían estar buscando también a un nuevo manager para la próxima temporada.

El contrato del piloto Joe Espada expiró el miércoles, cuando los Astros fueron barridos en la serie de comodines por los Medias Blancas. El dueño del equipo Jim Crane manifestó el lunes que se sentaría a hablar con Espada para determinar qué sigue.

Se preguntó a Espada si le gustaría regresar la próxima temporada apenas unos minutos después de la derrota de Houston por 7-3 en el segundo juego.

“Absolutamente”, respondió.

El manager boricua añadió que no le habían dado ninguna indicación sobre su futuro con el equipo.

“Jim ha sido muy claro sobre su proceso y sobre cuándo quiere tener esa conversación”, señaló Espada. “Respeto el proceso y lo bendecido que he sido de estar aquí por más de nueve años y haber vivido tantos títulos de división, Series de Campeonato, Series Mundiales, ganar una. Como coach de banca, como mánager, he sido testigo de muchos grandes momentos, así que, obviamente, me gustaría seguir disfrutando de esto”.

Espada ha pasado las últimas tres temporadas como mánager de Houston después de ser ascendido desde el puesto de coach de banca cuando Dusty Baker se retiró tras la temporada 2023. Trabajó como coach de banca del equipo desde 2018 hasta convertirse en mánager.

Su récord global es de 256-229.

El futuro incierto de Espada llega después de que el equipo se separó del gerente general Dana Brown en agosto. Tres subgerentes generales y el miembro del Salón de la Fama y asesor especial Jeff Bagwell asumieron sus responsabilidades por el resto de la temporada mientras Crane buscaba un reemplazo.

Con esa búsqueda aún en marcha, pronto podría iniciarse una segunda búsqueda de un nuevo piloto.

Los Astros terminaron 81-81 para ganar el Oeste de la Liga Americana por quinta vez en seis años y convertirse en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en llegar a los playoffs sin un récord ganador.

Luego perdieron el primer juego de la serie de comodín por 6-3. Quedaron eliminados con la derrota del miércoles. Es el segundo viaje consecutivo a los playoffs en el que los Astros son barridos en casa en la ronda de comodín, después de perder ambos juegos ante Detroit en 2024.

El revés del miércoles fue su novena derrota consecutiva en postemporada como locales y deja a Espada sin victorias como mánager en los playoffs.

Fue un final decepcionante para una temporada en la que los Astros lucharon contra múltiples lesiones para llegar a los playoffs por novena vez en 10 años, después de quedarse fuera la temporada pasada. Es una racha notable en la que los Astros llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana siete veces seguidas de 2017 a 2023 y avanzaron a la Serie Mundial en cuatro ocasiones, ganando los campeonatos de 2017 y 2022.

Se preguntó al estelar bateador de poder Yordan Álvarez, favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso, si espera que Espada regrese el próximo año.

“No controlo eso, así que no sé”, dijo el cubano.

El intermedista venezolano José Altuve elogió el liderazgo de Espada.

“Se presentaba todos los días, con deseos de ganar”, comentó Altuve. “Creo que hizo todo lo que pudo para mantenernos ahí y para seguir ganando”.

Aunque Espada espera regresar, sabe que existe la posibilidad de que ello no ocurra y reflexionó sobre el tiempo que ha pasado en Houston.

“He estado aquí por mucho tiempo”, expresó. “He estado en algunos festejos tumultuarios. Me he empapado de champaña. He creado relaciones realmente excelentes. He sido testigo de algunos jugadores del Salón de la Fama a los que entrené y ayudé a formar. He sido parte de algunos años realmente especiales… el sueño de todo mánager es entrenar y liderar a jugadores como estos en una organización que te da la oportunidad de tener siempre a los mejores peloteros para que puedas ganar divisiones de manera constante e ir a la Serie Mundial”.

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