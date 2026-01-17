Man United sorprende 2-0 al Man City en el debut de Michael Carrick como técnico

Michael Carrick rubricó un comienzo espectacular como técnico del Manchester United: una victoria 2-0 contra el Manchester City en la Liga Premier el sábado.

Al hacerse cargo de su primer partido tras su nombramiento esta semana, Carrick levantó inmediatamente el ánimo en Old Trafford con un triunfo que probablemente perdurará en la memoria de los aficionados del United.

El excentrocampista del United firmó un contrato hasta el final de la temporada y tiene 17 partidos para convencer a la directiva del club de darle el puesto de manera permanente tras el despido de Ruben Amorim la semana pasada.

Y no pudo haber causado una mejor primera impresión con una actuación dominante contra Pep Guardiola, el exitoso técnico del City, en el 198º derbi de Manchester.

Los goles en la segunda mitad de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu sellaron la victoria que hizo que los aficionados del United cantaran a pleno pulmón, ahogando a sus feroces rivales de la ciudad.

Y la victoria podría haber sido aún más contundente. El United remeció dos veces el marco de la portería, obligando a una serie de intervenciones Gianluigi Donnarumma, el arquero del City, amén de tres goles anulados por posición adelantada.

La victoria no solo levantó la moral del United y mejoró las posibilidades del equipo de clasificarse para la Liga de Campeones, sino que también asestó otro golpe a las aspiraciones del City de darle alcance al líder Arsenal por el título.

El United dominó las oportunidades antes y después del descanso.

Un cabezazo de Harry Maguire remeció el travesaño en los primeros compases y el VAR le anuló dos goles al United por fuera de juego.

En la segunda mitad, Donnarumma tapó remates de Amad Diallo, Casemiro y Mbeumo antes de que el local se adelantó a los 65 minutos.

Bruno Fernandes lideró el contragolpe después de que un tiro libre del City no resultó en nada. Fernandes deslizó un pase hacia Mbeumo y el delantero camerunés definió de primera con el pie izquierdo bajo al rincón lejano.

Fue lo mínimo que merecía el equipo de Carrick tras prodigarse con vocación ofensiva.

Dorgu duplicó la ventaja a los 76. El danés remató a boca de jarro tras un centro del suplente Matheus Cunha.

Amad luego golpeó el poste mientras el United buscaba aumentar la diferencia y aún hubo tiempo para que Mason Mount, otro suplente, perforara la red con su primer toque a los 89, pero se pitó un fuera de juego.

Para ese momento, importaba poco. Fue el partido soñado para el United y Carrick, quien tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras felicitaba a sus jugadores después del pitido final.

Alex Ferguson, el icónico entrenador de la última era gloriosa del United, observó reciente desde las gradas.

