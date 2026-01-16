Carrick se convierte en el sexto técnico del Man United en enfrentar a Guardiola

Pep Guardiola ha perdido la cuenta de cuántos entrenadores del Manchester United ha enfrentado desde que asumió el cargo en el Manchester City hace diez años.

El sábado, Michael Carrick se convertirá en el sexto.

Ese número evidencia la disparidad entre los rivales de Manchester durante la última década. El City ha dominado la Liga premier y conquistando Europa, mientras que el United ha pasado de una crisis a otra.

Preguntado el viernes sobre cuál era el secreto de su longevidad, la respuesta de Guardiola fue breve.

"Resultados", afirmó. "Si no ganas, te despiden. Así que ganamos mucho. Por eso sigo aquí sentado. No hay otro secreto."

Dominio y desorden

Guardiola ha ganado 15 trofeos importantes con el City, incluidos seis títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones. Esta temporada, el City todavía está en la contienda por cuatro trofeos.

En contraste, el United fue eliminado de ambas competiciones de copa domésticas en la etapa más temprana posible, está séptimo en la liga doméstica y no se clasificó para ninguna competición europea.

La semana pasada Ruben Amorim se convirtió en el sexto entrenador permanente del United en ser despedido desde que Alex Ferguson se retiró en 2013. El exjugador Michael Carrick fue contratado esta semana para reemplazarlo hasta el final de la temporada mientras la jerarquía del United evalúa sus opciones a largo plazo.

Candidatos

El entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, parece ser un candidato después de que anunció el viernes que se irá cuando su contrato expire al final de la temporada. El austriaco de 51 años está siendo considerado por el United, según informes.

“Estoy buscando un nuevo desafío”, dijo Glasner, añadiendo que no había hablado con otro club.

Por ahora, Carrick tiene 17 partidos para presentar su caso para quedarse a cargo más allá de esta temporada.

“Tengo muchas ganas de tener éxito”, expresó. “Tenemos un gran trabajo por hacer. Es un trabajo importante y siempre lo es aquí ganar partidos, jugar bien y hacerlo de cierta manera”.

Objetivo de Carrick

La prioridad del United es asegurar la clasificación para la Liga de Campeones. Si Carrick logra eso, además de proporcionar el tipo de fútbol ofensivo que los aficionados del club anhelan, su caso se fortalecerá.

"Queremos estar en la cima de la liga... pero tenemos que dar algunos pequeños pasos hacia eso y el fútbol europeo sería un paso adelante y tenemos que seguir empujando."

Una victoria contra el City, que ocupa el segundo lugar, en Old Trafford sería el comienzo perfecto para Carrick, quien luego tiene que prepararse para enfrentar de visita al líder de la liga, el Arsenal.

Cambio en el equilibrio de poder

El United ha tenido que acostumbrarse a vivir a la sombra de su vecino desde que Ferguson se fue.

La que una vez fue una fuerza dominante en el fútbol inglés no ha terminado por encima del City en la clasificación desde que ganó el título en la última temporada de Ferguson.

Desde entonces, el City ha ganado 18 trofeos importantes y el United cinco.

Mientras que el United fue subcampeón dos veces ante el City de Guardiola, terminó 19 y 12 puntos por detrás cada vez.

"Es lo que es", dijo Guardiola, quien ha experimentado rivalidades mucho más intensas en Inglaterra con el Liverpool de Jürgen Klopp y el Arsenal de Mikel Arteta.

"Sabes desde el primer día la opinión que tengo del Man United. Pero lo que pasó allí, no lo sé porque no estoy allí."

Estadísticas cercanas

A pesar del abultado gabinete de trofeos del City, sus estadísticas cara a cara en partidos únicos son mucho más cercanas.

El primer derbi de Manchester de Carrick será el 27mo de Guardiola, más que cualquier otro entrenador del City. Ha ganado 14 de ellos, incluidas tandas de penaltis y victorias contra cada entrenador del United que ha enfrentado de una lista que incluye a Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, Erik ten Hag y Amorim.

El United ha ganado nueve.

Los equipos se enfrentaron en finales consecutivas de la FA Cup en 2023 y 24, ganando uno cada uno.

El City ha disfrutado de victorias más dominantes, anotando tres o más goles en siete ocasiones, y en 2022 goleó al United 4-uno y 6-tres.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes